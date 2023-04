La petite amie traîne dans la voiture de son petit ami toute la journée pendant qu’il est au travail

Ceux d’entre nous qui ont des partenaires collants savent très bien que nous pouvons nous attendre à plusieurs appels par jour de leur part pendant que nous sommes au travail, demandant quand nous serons prêts pour la journée afin qu’ils puissent être à nouveau réunis avec nous.

Cependant, une femme a peut-être pris le gâteau pour la petite amie la plus collante qui va plus loin que de simplement spammer son petit ami avec des appels et des SMS pendant qu’il est au travail.

La petite amie collante traîne dans la voiture de son petit ami pendant qu’il est au travail afin qu’elle puisse être plus proche de lui.

Être collant est défini comme étant très proche ou dépendant de quelqu’un pour un soutien émotionnel et un sentiment de sécurité. Dans les relations amoureuses, certaines personnes peuvent être collantes envers leur partenaire, se sentant anxieuses chaque fois qu’elles sont loin d’eux.

Une femme a prouvé à quel point elle était attachée et collante à son petit ami après avoir révélé qu’elle passait la journée dans sa voiture garée pendant qu’il était au travail dans une vidéo TikTok qui a été visionnée près de 3 millions de fois.

La femme nommée Nacy arrive préparée, installant une couette, des oreillers et des peluches installées dans le coffre de la voiture afin qu’elle puisse dormir si elle le souhaite.

« POV : tu es une petite amie collante qui souffre d’anxiété de séparation, alors tu vas travailler avec ton petit ami pour dormir dans la voiture », écrit-elle dans la superposition de texte de sa vidéo.

Alors que Nacy est évidemment à l’aise avec sa couverture et son pyjama tout en étant proche de son petit ami, d’autres personnes ont été consternées par son comportement.

« Fille trouve un emploi », a exhorté un utilisateur de TikTok. « Être aussi collant est toxique », a commenté un autre utilisateur.

Alors que certaines personnes peuvent se sentir honorées de recevoir une attention sans fin de la part de leur partenaire, être trop collant est parfois considéré comme un trait toxique et pourrait nuire à votre relation et à vous-même.

Être collant signifie que vous attribuez souvent tout votre bonheur à une seule personne, ce qui met une pression inutile sur votre partenaire. Vous avez toujours tendance à négliger votre autonomie et votre indépendance, qui sont toutes deux considérées comme des qualités essentielles et attirantes.

Cependant, Nacy soutient qu’elle n’est pas aussi collante qu’elle s’est décrite dans sa vidéo controversée.

Dans un article de suivi, elle a expliqué qu’elle avait en fait son propre travail et qu’elle ne campait dans la voiture de son petit ami que pendant son jour de congé.

Elle clarifie également le faux récit selon lequel elle dormait dans la voiture de son petit ami et que c’était son propre véhicule avec ses propres affaires.

« J’ai ma propre voiture, ma propre maison, tout est à moi », partage Nacy. « Je travaille six jours par semaine en plus de ça… Je ne devrais pas avoir à expliquer ce que je fais. »

Elle ajoute qu’elle travaille à améliorer son anxiété de séparation. D’autres utilisateurs de TikTok ont ​​résonné avec elle et ont confirmé qu’eux aussi s’associent parfois pour travailler avec leurs partenaires.

Histoires liées de YourTango :

«Je suis une petite amie au foyer à 21 ans. Je tuerais pour dormir dans la voiture de mon homme pendant qu’il est au travail ou je me cacherais dans la station d’ambulance », a révélé un utilisateur. « Je travaille actuellement sur mon ordinateur à l’arrière de sa voiture », a partagé un autre utilisateur.

Tant qu’il y a des limites saines et établies dans la relation, une soirée pyjama occasionnelle en voiture pour attendre que votre partenaire quitte le travail ne fait jamais de mal à personne !

Megan Quinn est un écrivain à YourTango qui couvre le divertissement et les nouvelles, soi, l’amour et les relations.