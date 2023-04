La photo de Robert Downey Jr et Kevin Feige qui a enthousiasmé les fans de Marvel

merveille

Le départ de Robert Downey Jr de Marvel est toujours une plaie ouverte, mais maintenant une photo avec Kevin Feige a de nouveau excité les fans. L’acteur est-il redevenu Iron Man ?

©GettyRobert Downey Jr et Kevin Feige

Robert Downey Jr Il est devenu l’un des acteurs les plus aimés de merveille malgré le fait que son temps en tant que super-héros a pris fin. Depuis vengeurs : fin de partie, sorti en 2019, n’a pas été revu dans la franchise, mais les fans l’attendent toujours. L’illusion de son retour en tant que Hombre de Hierro encore intact.

En fait, il en arrive à un point tel que chaque pas qu’il fait Robert Downey Jr il est observé dans les moindres détails par ses partisans. C’est pourquoi, dans les derniers jours, Une photo de l’acteur avec Kevin Feige, le président de Marvel, qui a une nouvelle fois enthousiasmé tous les téléspectateurs.

Photo de Robert Downey Jr avec Kevin Feige :

À plus d’une occasion, il y a eu des spéculations sur la véritable raison du départ de Robert de Marvel. Et, parmi tant de choses qui ont été dites, l’une d’elles était une mauvaise relation avec Kévin Feige, mais la réalité est que cela a été complètement nié. Il parait, l’acteur a quitté le MCU à la fin de son temps en tant que super-héros et c’est ce que dicte l’histoire de son personnage.

De plus, cela a été confirmé à nouveau après Feige et Downey Jr se présenteront ensemble pour soutenir Jon Favreau, qui a joué Happy dans les films Iron Man. L’interprète a reçu une étoile sur le Walk of Fame et Kevin et Robert étaient deux des personnes chargées de parler de lui et de son travail.

Pendant l’événement, ils étaient très drôles et souriants pour se revoir. Mais, à la tristesse des fans de Downey Jr, Cela ne veut pas dire qu’Iron Man revient dans la franchise. Du moins pour l’instant rien n’a été confirmé à ce sujet.

