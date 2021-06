Le rôle d’Optimus Prime appartient à la légende des transformateurs Peter Cullen jusqu’à ce qu’il décide qu’il a terminé

Il y a peu d’acteurs qui sont si emblématiques qu’ils peuvent être la voix d’un personnage dans une émission pour enfants des années 80 et continuer à jouer le même personnage près de quarante ans plus tard dans une version de film à gros budget. C’est cependant exactement ce que Peter Cullen a fait et fait toujours alors qu’il reprend son rôle d’Optimus Prime dans le prochain Transformers : L’Ascension des Bêtes film. Si vous êtes à la recherche d’un emploi sûr à Hollywood, ce n’est pas plus que ça.

Cullen était la voix originale d’Optimus Prime dans le Transformateurs première sortie dans la série de dessins animés de 1984. Depuis lors, il a exprimé le personnage dans des séries animées, des films, des jeux et bien sûr les récents films d’action en direct à gros budget, qui se poursuivent avec la nouvelle suite cette année. Pendant à peu près quatre décennies, le ton paternel de Cullen a commandé les Autobots et il semble qu’il ne soit pas sur le point de s’arrêter de si tôt.

Le producteur Lorenzo di Bonaventura a déclaré lors d’une conférence de presse de lancement du nouveau film, « Pierre Cullen a donné vie à ce personnage avec sa voix incroyable en 1984. Est-ce qu’il revient? Absolument. Il n’y a pas vraiment de discussion sans lui, tu sais, à moins qu’il ne le veuille pas. Ce serait la seule façon pour lui de ne pas être ici. Je sais qu’Optimus lui est proche et cher. Steven et moi allons bientôt parler de certaines des choses qu’il souhaite apporter à la table et, et vice versa. Et donc, oui, il est à bord. »

Il est presque impensable d’imaginer un Transformateurs film qui présente Prime pour ne pas avoir la voix de Cullen derrière la machine, nous sommes donc reconnaissants qu’il soit heureux de continuer à exprimer le chef des Autobots et que les producteurs soient plus que disposés à le laisser continuer. Comme il semble y avoir une nouvelle vague de Transformateurs films et potentiellement séries à venir, nous pouvons nous attendre à entendre beaucoup plus de Cullen dans un proche avenir.

Lorsque le nouveau film a été officiellement révélé aujourd’hui, l’une des premières choses partagées a été le retour d’Optimus Prime comme objectif principal du film, après que Bumblebee soit devenu la star du volet précédent. Cependant, comme les Decepticons semblent jouer un rôle moins important cette fois-ci, il appartenait à Steven Caple Jr d’expliquer davantage ce que l’on peut attendre de la dernière entrée dans la franchise.

« Nous voulions étendre l’univers, vous avez les Autobots et les Decepticons, et je dirais que mon nouveau style est les Terracons », a déclaré Steven Caple Jr.. « Les Terracons sont une nouvelle menace pour Optimus Prime, et c’est quelque chose dont je suis fier en entrant dans la franchise. J’ai fait Rocky avec Creed, et vous apportez la nostalgie que les fans veulent, mais aussi quelque chose auquel ils ne s’attendent pas, et les Terracons sont ça. »

« Les Predacons dans notre film sont de nature plus reptilienne. Nous en avons vu quelques-uns dans les autres films Transformers, mais nous n’avons jamais eu la chance de nous concentrer sur leur logo, leur tribu si vous voulez, et nous pouvons voir un autre côté pour eux », a poursuivi Caple Jr. « Il s’agit de construire une trame de fond pour ces personnages qui sont plus que simplement » conquérons le monde « . » Transformers : L’Ascension des Bêtes est en train de tourner et devrait sortir le 24 juin 2022.

