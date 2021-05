Détails Apple Music Hi-Fi: son Dolby immersif et qualité adaptative basée sur la bande passante

CYRILLUS Robe jersey détails brodés femme gazon taille: S

Broderies subtilement travaillées, finitions festonnées, belle qualité de jersey. Une robe parfaite pour un quotidien facile, chic et féminin.DétailsVolume T, sans emmanchures. Finition festonnée à l'encolure arrondie, aux manches courtes et à la base. Détails brodés et jeux d'ajourés ton sur ton placés devant et dos, sous encolure et à la base devant et dos. Découpe élastiquée taille. Longueur dos 108 cm environ. Non doublée.MatièreJersey 100% coton mercerisé.Particulièrement résistant, le coton mercerisé offre un aspect lumineux et légèrement brillant.