Batman v Superman 4K IMAX Remaster de Zack Snyder arrive sur Blu-Ray et peut-être HBO Max

Une version remasterisée de Batman v Superman: l’aube de la justice Il est confirmé qu’il sortira sur Blu-ray, et probablement sur HBO Max également. Ceci, selon le réalisateur Zack Snyder, qui avait précédemment révélé qu’il travaillait sur une édition nouvellement remasterisée de son adaptation 2016 de DC Comics. Cette nouvelle version est destinée à remplacer les éditions vidéo personnelles du film qui étaient, comme le dit Snyder, «foirées».

Zack Snyder commence actuellement à faire le tour de la promotion de sa nouvelle version étendue de Ligue de justice, alias le Snyder Cut, qui arrive sur HBO Max le mois prochain. Lors d’une récente interview, il a été interrogé sur le remaster de BvS se dirigeant vers Blu-ray et / ou 4K Ultra HD. Voici ce que Snyder avait à dire à ce sujet.

« Je viens d’approuver la boîte Blu-ray l’autre jour. Donc c’est sûr qu’elle existera sur Blu-ray, et ensuite je pense qu’elle existera sur HBO Max. Je dois confirmer maintenant, mais nous en avons certainement parlé La version. »

Alors là vous l’avez. Sans aucun doute, Warner Bros. pourrait capitaliser sur cette nouvelle édition du film pour son cinquième anniversaire. Avec Zack Snyder’s Ligue de justice, que les fans réclament depuis 2017, Batman contre Superman: l’aube de la justice fête ses cinq ans en mars. Snyder, parlant plus loin, a expliqué que cela remplacerait une précédente édition 4K du film qui présentait quelques imperfections.

« C’est censé, en particulier pour l’édition spéciale, remplacer celle qui était un peu foirée. Le Blu-ray, je pense, était correct. Le 4K était [messed up]. «

Non seulement la nouvelle édition du film, qui présente Batman de Ben Affleck affrontant Superman de Henry Cavill, restaurera le rapport hauteur / largeur IMAX, mais elle résoudra également un problème avec les rouges. Zack Snyder se souvient avoir remarqué des problèmes en regardant le film sur un service numérique et en réalisant que quelque chose n’allait pas.

«Je me souviens de l’avoir regardé sur des films Apple ou où que ce soit, ou quelque part, et avoir dit » Attendez, quoi? Ce n’est pas correct. » Les rouges étaient tous bloqués, c’était vraiment bizarre. «

Zack Snyder a lancé ce que nous appelons maintenant le DCEU avec 2013 Homme d’acier. Cela a été suivi avec l’ambitieux Batman contre Superman: l’aube de la justice, qui mettrait en vedette Batman et Superman ensemble dans un film d’action réelle pour la première fois. Il nous a également présenté Batfleck et Gal Gadot en tant que Wonder Woman. Le résultat final a été extrêmement controversé.

Le film de super-héros DC détient une cote d’approbation critique de 28% sur Rotten Tomatoes, ainsi qu’une cote d’audience de 62%. Il a rapporté 873 millions de dollars respectables dans le monde au box-office. Cependant, cela a été largement considéré comme une déception relative, étant donné que cela aurait pu être, et aurait probablement dû être, un événement mondial de la culture pop qui a facilement atteint 1 milliard de dollars. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails sur la prochaine version seront disponibles. Vous pouvez consulter l’interview complète de Snyder sur la chaîne YouTube I Minutemen.

