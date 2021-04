La nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp pourrait être déclarée illégale

Le commissaire de Hambourg à la protection des données et à la liberté de l’information, Johannes Caspar, veut interdire la politique de confidentialité de WhatsApp.

Depuis l’annonce, en début d’année, de la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp qui nous oblige à partager nos données avec Facebook si nous voulons continuer à utiliser l’application, ils n’ont cessé d’atteindre avis d’utilisateurs qui ne sont pas d’accord aux nouvelles conditions d’utilisation du service.

Mais maintenant, c’est une agence allemande de protection des données qui a ouvert une procédure pour proscrire cette nouvelle politique de confidentialité.

Les nouvelles conditions d’utilisation de WhatsApp de plus en plus remises en question

Selon Blooomberg, le commissaire de Hambourg à la protection des données et à la liberté d’information, Johannes Caspar, vous essayez d’empêcher le partage des données des utilisateurs de WhatsApp avec Facebook parce que vous craignez que ces sont utilisés pour développer votre activité publicitaire.

Caspar a déclaré avoir des raisons de croire que le partage des données utilisateur entre WhatsApp et Facebook peut être illégal en raison du manque de consentement «volontaire et éclairé» et que, à cause de cela, ils ont commencé une procédure administrative pour protéger les utilisateurs.

L’objectif de cette agence allemande de protection des données est obtenir un résultat favorable avant le 15 mai, date à laquelle nous devons accepter les nouvelles conditions d’utilisation de WhatsApp si nous voulons continuer à utiliser ce client de messagerie instantanée.

Dans le cas où la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp serait déclarée illégale, il est fort probable que cette décision n’affecte que les utilisateurs allemandsCependant, il est également vrai que cela créerait un précédent clair pour d’autres pays européens peuvent suivre la même voie.

Il faut se rappeler que ce commissaire a déjà émis, il y a quatre ans, une ordonnance similaire contre Facebook pour l’échange de données entre les entreprises de Mark Zuckerberg et grâce à cela, l’échange de données entre WhatsApp et Facebook était plus contrôlée dans l’Union européenne que dans d’autres régions du monde.

