Ke Huy Quan et Harrison Ford ont eu une réunion émouvante sur la scène des Oscars

Ke Huy Quan vient d’entrer dans l’histoire hier soir à la 95e cérémonie des Oscars après avoir remporté l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance exemplaire en tant que Waywond Wang pour Tout partout tout à la fois. Le retour de l’acteur de 51 ans dans l’industrie en valait la peine après tout. Il est devenu le premier Asiatique à remporter la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle et Quan a prononcé un discours d’acceptation émotionnel pour le prix.





Après avoir remporté un prix majeur, Quan ne se doutait pas que quelque chose d’important était sur le point de se produire : une mini-réunion avec son Indiana Jones co-vedette Harrison Ford. Ke Huy Quan et Harrison Ford travaillé ensemble pour Indiana Jones et le temple maudit en 1984. À l’époque, Quan était encore un enfant acteur dans le rôle de l’acolyte de 12 ans de Harrison Ford nommé Short Round. Aux Oscars, le couple a eu une réunion émotionnelle inattendue 39 ans plus tard qui a réchauffé le cœur du public.

Ford était sur scène à l’époque en tant que présentateur du dernier prix de la cérémonie, le prix du meilleur film. Ford s’est rapidement retrouvé face à face avec le casting du lauréat du prix du meilleur film, Tout partout tout à la fois, et l’un d’eux est Ke Huy Quan. Alors que les acteurs montaient sur scène pour accepter le prix, Ford et Quan ont partagé une étreinte émotionnelle. La paire était tout sourire et les téléspectateurs ont également adoré le voir à la télévision. Ford et Quan se sont déjà réunis dans les coulisses des Golden Globes, où Quan a partagé des images de leurs retrouvailles dans les coulisses à cette époque.





Un projet qui a valu le retour de Ke Huy Quan

Ke Huy Quan a commencé comme enfant star en 1984. L’acteur a fait ses débuts avec Harrison Ford Indiana Jones et le temple maudit en tant que Short Round en 1984. Il avait sorti des films au moins une fois par an pendant les quatre années suivantes jusqu’à ce qu’il s’arrête pendant environ quatre ans, puis revienne avec Cracher du feu en 1991. Il a ensuite tourné trois autres films, puis a pris une pause de près de deux décennies après La seconde fois en 2002.

Ce n’est qu’après avoir regardé fou riche asiatiqueC’est en 2018 que Quan a décidé de revenir au théâtre. Heureusement à l’époque, Daniel Kwan et Daniel Scheinert viennent de commencer le casting pour le film emblématique Tout partout tout à la fois. Le duo avait du mal à trouver l’acteur parfait pour Waywond Wang, jusqu’à ce qu’ils appellent Quan pour auditionner pour le rôle et le reste appartient à l’histoire.

Bien qu’il ait d’abord réservé le rôle de Waywond Wang, le retour de Quan au grand écran s’est fait par Trouver Ohana en 2021. Tout partout tout à la fois n’est que son deuxième projet après une interruption de 19 ans de l’industrie du divertissement. Autant dire que son retour sur grand écran en vaut la peine après avoir remporté plusieurs récompenses pour sa prestation.