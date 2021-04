Selon l’influenceur, le nouveau titre Free-2-Play pour Battlefield 6 devrait être le meilleur jeu Battle Royale

La fin des titres de Battle Royale est apparemment loin d’être en vue, même si certains joueurs risquent d’être fatigués maintenant. Titre comme PUBG, Fortnite, Apex Legends ou alors Call of Duty: Warzone cependant, prouvez à travers le nombre encore très élevé de joueurs que le mode est devenu un genre indépendant au fil du temps, qui a son groupe cible fixe.

Bien qu’il ait également Battlefield 5 Avec Tempête de feu via son propre mode Battle Royal, mais cela n’a jamais réussi à créer un niveau de battage médiatique particulièrement élevé. L’une des raisons à cela est probablement le fait que le mode n’est disponible que pour les propriétaires de « Battlefield 5 » et non en tant que Titre gratuit en 2 parties peuvent être téléchargés gratuitement.

Battlefield 6 avec le meilleur titre Battle Royale?

Apparemment, Electronic Arts et DICE veulent lancer une nouvelle tentative cette année et l’année prochaine Battlefield 6 Offrez un mode Battle Royale autonome qui fait très différemment de Firestorm.

BR, vitesse BF4… oh bébé bébé – Dr Disrespect (@drdisrespect) 12 avril 2021

Il semble que certains créateurs de contenu savent comment, par exemple DrDisrespect déjà un peu plus sur les plans des responsables. Sur Twitter, le streamer a répondu à un tweet selon lequel le nouveau titre BR concernait la vitesse de Battlefield 4 aura. Pour lui, Firestorm est plutôt un alpha très précoce avec de nombreuses bonnes idées et approches, mais qui se débat encore avec quelques problèmes.

L’influenecer Viss a écrit dans un article séparé sur Twitter qu’EA et DICE développeront le prochain grand titre BR. Selon le créateur de contenu, ce sera le meilleur jeu de bataille royale à l’époque. À ce stade, nous ne pouvons pas dire exactement si Viss a également plus d’informations sur le jeu ou s’il fait simplement une supposition.

En l’appelant maintenant, Battlefield produira le prochain grand BR. Ce sera le meilleur Battle Royale à ce jour. – Viss (@TSMViss) 12 avril 2021

Jusqu’à présent, ces informations doivent être considérées avec prudence dans tous les cas, car EA et DICE n’ont pas annoncé de nouveau mode Battle Royale pour « Battlefield 6 ». Néanmoins, il devrait être certain que l’éditeur aimerait continuer à avoir un morceau de la tarte à succès de la bataille royale. Après tout, les succès de Wazone et « Apex Legends » parlent un langage assez clair.