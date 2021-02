Charli D’Amelio supprime le tweet après avoir supposé à tort que le hashtag Charli XCX était à propos d’elle

Charli D’Amelio supprime le tweet après avoir supposé à tort que le hashtag Charli XCX était à son sujet. Image: @charlidamelio via Instagram, Karwai Tang / WireImage







Here For Charli a été créé sur Twitter en soutien à Charli XCX suite au décès de son amie et collaboratrice Sophie.

Charli D’Amelio est critiquée après avoir supposé à tort qu’un nouveau hashtag créé pour Charli XCX était fait pour elle.

Samedi 2 février, la productrice et artiste acclamée par la critique, Sophie, est décédée à l’âge de 34 ans. Transgressive, son label, tweeté: «Fidèle à sa spiritualité, elle avait grimpé pour regarder la pleine lune et avait accidentellement glissé et tombé. Elle sera toujours là avec nous. La famille remercie tout le monde pour son amour et son soutien et demande la confidentialité en cette période dévastatrice. «

Suite à la tragique nouvelle, les fans, amis et pairs de Sophie se sont rendus sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à la star bien-aimée. Les fans de Charli XCX, amie proche et collaboratrice de Sophie, ont également mis en place le hashtag #HereForCharli pour la soutenir. Cependant, la star de TikTok, Charli D’Amelio, a accidentellement pensé que ses propres fans avaient lancé le hashtag pour la célébrer.

S’adressant à Twitter samedi (30 janvier), Charli D’Amelio a tweeté: « Je regarde à travers le hashtag » hereforcharli « et oh mon Dieu, vous êtes tous si gentils avec moi, vous n’avez aucune idée à quel point vos gentils mots me réchauffent le cœur. j’ai tellement de chance de vous avoir tous à mes côtés !! je t’aime bebs. » Les fans de Charli XCX se sont alors empressés de souligner que Charli avait commis une erreur.

Une personne a répondu: « Charli, veuillez comprendre que ce hashtag a été fait pour quelqu’un qui a réussi et que c’était pour aider ses amis et sa famille en deuil à se sentir soutenus par les fans, pas de haine, mais s’il vous plaît, faites simplement un peu plus attention. » Un autre a ajouté: « c’est pour Charli XCX parce que sa grande amie et collaboratrice SOPHIE vient de décéder dans des circonstances tragiques ».

Charli comprenez bien que ce hashtag a été fait pour quelqu’un qui a réussi et que c’était pour aider ses amis et sa famille en deuil à se sentir soutenus par les fans, pas de haine mais s’il vous plaît, faites simplement un peu plus attention. – Aniya (@ Aniya_0o0) 1 février 2021

C’est tellement embarrassant. Chili et c’est toujours en place. Charli XCX a perdu un ami proche et bien sûr le célèbre pour être célèbre doit se centrer. Repose en paix SOPHIE. https://t.co/4WKHQIqnPz – 5hahem (@shaTIRED) 1 février 2021

LA #HEREFORCHARLI EST POUR CHARLI XCX. SJE SE PLAÎT POUR UN AMI QU’ELLE A PERDU. CHARLI DAMELIO A RISQUÉ LA VIE DE BEAUCOUP DE PPL EN SE RENDANT AUX BAHAMAS. CESSEZ D’ÊTRE INSENSIBLE, DUNKINS – r CLAIMS TRACK 19 (@ 1970SM00NLIGHT) 1 février 2021

Charli D’Amelio n’est cependant pas complètement à blâmer. Peu de temps après que le hashtag a commencé à inonder les réseaux sociaux, les fans de la star de TikTok ont ​​supposé qu’il avait été créé pour elle et ont commencé à la féliciter et à la taguer dans les tweets #HereForCharli. Une personne a écrit: « si vous voyez cela, vous êtes une personne si gentille et vous méritez tellement. Vous êtes l’une des seules raisons pour lesquelles je suis en vie. Ilysm ».

Une autre personne a tweeté: « hé char !! je voulais juste dire que je suis tellement reconnaissante pour toi !! tu m’as sauvé la vie, et tant d’autres !! je suis aussi plus que fière de tout ce que tu as accompli et de tout ce que tu as grandi. continue à être toi, parce que tu es incroyable !! je t’aime pour toujours « .

En d’autres termes, il semble probable que Charli D’Amelio n’a vu que les tweets dans lesquels elle a été taguée et, par conséquent, a raté le but réel du hashtag #HereForCharli.

Charli D’Amelio n’a pas résolu l’erreur, mais elle a supprimé son « #hereforcharli » hier (1er février).

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂