Dragon Ball Super: le guerrier le plus puissant de l’univers est né

Après leur victoire sur Méchant Moro est Goku et Vegeta dans Dragon Ball Super comme on le sait, aucune période de repos ne leur a été accordée, car Naissance du guerrier le plus puissant prophéties du 7ème univers. Ce jour fatidique est en fait venu et ce combattant le plus puissant est apparu.

Qui est-ce exactement et pourquoi ce développement s’unit pour le guerrier crochet gigantesque nous voulons examiner ce qui suit avec vous. Mais Attention, spoilers devant!

Dragon Ball Super: Granola réalise son souhait et devient le plus fort de l’univers

À la fin du chapitre précédent «Dragon Ball Super», nous avons vu que granola succès le dragon sacré Toronbo pourrait évoquer. Puis il a souhaité de cela le guerrier le plus puissant de l’univers être fabriqué. Bien que nous ayons eu des doutes à ce sujet dans notre article, ce dragon serait en fait capable de le faire, on nous a maintenant appris le contraire.

Toronbo dit à Granola que c’est impossible dans des circonstances normales, mais il lui propose un accord avec lequel il pourrait réaliser le souhait du chasseur de primes. Puisque c’est toujours de sa poursuite Vengeance sur Freezer et le Saiyan est motivé, il accepte l’accord sans hésitation – et démontre peu de temps après ses nouveaux pouvoirs immenses.

Granola essaie ses nouveaux pouvoirs dans « Dragon Ball Super » / DRAGON BALL SUPER © 2015 par BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Au départ, il a L’apparence du granola a changé, car ses cheveux sont beaucoup plus longs et son physique est désormais efficace un peu plus massif qu’avant. Il essaie également immédiatement ses nouveaux pouvoirs et se montre à partir des résultats qui lui permettent, par exemple, d’en obtenir un. jeter d’énormes rochers et pour le faire exploser, très heureux. Puis il se dirige vers Où se trouve le congélateur dans « Dragon Ball Super » pour le savoir.

Dragon Ball Super: Granola a payé un prix gigantesque pour ses nouveaux pouvoirs

Pour cela, il se tourne vers certains de ses clients, les Heetersqui au départ ne le croient pas qu’il est maintenant assez fort pour démonter Freezer. Après leur avoir démontré ses pouvoirs, ils lui promettent: ils se plieraient à sa demande. En retour, cependant, ils veulent savoir comment il est devenu si fort. Granola leur dit qu’il a les Dragon Balls utilisé, mais serait maintenant le temps presse.

Granola montre aux Heeters ses nouveaux pouvoirs dans « Dragon Ball Super » / DRAGON BALL SUPER © 2015 par BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Il leur explique qu’il était avec le dragon sacré Toronbo Fait un marché: Celui-ci a toute la puissance que le granola dans le cours de sa vie restante avec sa force actuelle multiplié. Donc, le chasseur de primes les échangeait généralement contre lui 150 ans de vie restants un pour devenir, à part les dieux, l’être le plus puissant du 7ème univers. Cependant, il doit trouver Freezer rapidement, car depuis son commerce avec le dragon il ne lui reste plus que trois ans.

Soit dit en passant, l’augmentation de la force de Granola n’est pas passée inaperçue, car comme nous l’apprendrons au cours du chapitre, Whis a regardé le chasseur de primes. L’ange a averti Goku que dans ce grand univers quelqu’un pourrait toujours apparaîtrequi est encore plus fort que lui et Vegeta. Si le granola est vraiment plus puissant que nos deux Saiyajin sera révélé dans le prochain chapitre « Dragon Ball Super », qui se tiendra le 20 avril 2021 apparaît à MANGA Plus.