La nouvelle loi est la première à protéger les sites Apollo des futures missions lunaires

Préserver les sites historiques où les humains ont atterri pour la première fois sur la lune n’est plus seulement une bonne idée, c’est aussi la loi.

Les États-Unis ont promulgué leur première législation qui oblige les entreprises américaines et autres entités travaillant avec la NASA à de nouvelles missions sur la Lune pour éviter de perturber le matériel américain qui y était laissé il y a 50 ans. Le « Un petit pas pour protéger le patrimoine humain dans l’espace « est devenue loi jeudi (31 décembre).

« J’ai longtemps plaidé pour la préservation des artefacts d’Apollo, qui ont une profonde valeur culturelle, historique et scientifique non seulement pour les États-Unis, mais pour toute l’humanité », a déclaré le représentant Eddie Bernice Johnson (D-TX), président du Comité de la Chambre sur la science, l’espace et la technologie, a déclaré dans un communiqué. « Il est important que la NASA et les États-Unis montrent la voie en guidant un comportement responsable dans l’espace, et cette législation visant à préserver notre patrimoine humain dans l’espace est, en soi, un petit pas dans la pratique de ce leadership. »

La nouvelle loi ordonne à la NASA d’exiger que les futures missions lunaires relevant de sa compétence respectent un ensemble de « meilleures pratiques » recommandations rédigées en 2011 « pour protéger et préserver la valeur historique et scientifique des artefacts lunaires du gouvernement américain. » Les recommandations, qui jusqu’à présent n’étaient pas contraignantes, traitent des trajectoires que les vaisseaux spatiaux devraient suivre lors de la descente vers la surface lunaire et définissent des «zones d’exclusion» pour éviter la perturbation intentionnelle ou accidentelle des sites d’atterrissage d’Apollo. Six missions ont atterri sur la Lune entre 1969 et 1972.

Les entreprises commerciales américaines et autres personnes à la recherche de contrats, de subventions ou d’autres accords pour des activités lunaires menées par, pour ou en partenariat avec la NASA devront accepter de rester à l’écart des sites du patrimoine humain sur la Lune pour être éligibles au soutien demandé.

En outre, la loi oblige la NASA à informer les autres agences fédérales américaines compétentes des recommandations de préservation et à encourager leur utilisation.

«Alors que nous avançons sur la lune avec le programme Artemis, la NASA a clairement indiqué que nous devons le faire de manière durable», a déclaré Jim Bridenstine, administrateur de la NASA. << Dans le cadre des accords Artemis Accords signés avec les pays partenaires, la NASA a souligné que la protection des sites d'importance historique est essentielle, et je félicite les dirigeants de cette législation pour leur engagement à garantir que la science et l'exploration lunaires futures se déroulent de manière sûre et transparente. manière."

Les accords Artemis, qui à ce jour ont été conclus par neuf pays – Australie, Canada, Italie, Japon, Luxembourg, Ukraine, Émirats arabes unis, Royaume-Uni et États-Unis – comprennent également les préservation des sites du patrimoine humain parmi ses dix principes directeurs qui servent de cadre aux partenaires internationaux pour participer au programme Artemis de la NASA. (Le Brésil a signé une déclaration d’intention avec la NASA pour devenir le premier pays sud-américain à devenir partie aux accords.)

Le site d’atterrissage d’Apollo 11, Tranquility Base, vu de l’orbite par Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA. (Crédit d’image: NASA / GSFC / ASU)

Le One Small Step to Protect Human Heritage in Space Act s’applique à des entreprises telles que Intuitive Machines, Astrobotic et Masten Space Systems, qui ont des contrats dans le cadre de l’initiative Commercial Lunar Payload Services de la NASA pour fournir des charges utiles scientifiques à la surface de la Lune. La loi s’applique également à SpaceX, Blue Origin et Dynetics, qui sont développement de systèmes d’atterrissage humain pour le programme Artemis.

« Les sites d’atterrissage d’Apollo marquent l’une des plus grandes réalisations de l’humanité: la première fois que nous avons pu faire plus que regarder le ciel, mais en fait quitter notre planète et visiter un autre monde », a déclaré le représentant Frank Lucas (R-OK), membre de rang du Comité de la science, de l’espace et de la technologie de la Maison. « La loi One Small Step Act maintient ces sites historiques tout en encourageant l’esprit d’exploration qui nous a conduits sur la lune. »

Le projet de loi, tel que présenté pour la première fois par les sénateurs Gary Peters (D-MI) et Ted Cruz (R-TX) et adoptée par le Sénat en juillet 2019, appliquée à toutes les agences fédérales américaines responsable des activités de licence dans l’espace, pas seulement la NASA telle qu’elle a été adoptée. Il n’a également étendu la protection qu’à Tranquility Base, le site d’atterrissage d’Apollo 11, plutôt qu’aux six sites d’atterrissage d’Apollo, et prévoyait une pénalité pour les violations, ce que la loi telle qu’adoptée omet.

Les modifications apportées au One Small Step Act ont été apportées dans un projet de loi complémentaire présenté à la Chambre des représentants des États-Unis par Johnson, Lucas, la présidente du sous-comité sur l’espace Kendra Horn (D-OK) et le membre de premier plan Brian Babin (R-TX). La Chambre a adopté le projet de loi le 16 décembre et le Sénat a accepté les amendements quatre jours plus tard.

La législation, telle qu’elle a été adoptée , permet à l’administrateur de la NASA de lever les restrictions d’accès aux sites d’atterrissage d’Apollo si les raisons de le faire sont légitimes et ont une valeur historique, archéologique, anthropologique, scientifique ou technique significative.

«J’ai vu Apollo faire ressortir le meilleur de l’Amérique et le meilleur de l’humanité», a déclaré Thomas Stafford, un ancien astronaute de la NASA qui s’est envolé vers la lune en tant que commandant d’Apollo 10. «Les efforts des sénateurs Peters et Cruz et des membres du Congrès Johnson, Lucas, Horn et Babin contribueront à faire en sorte que les réalisations du programme Apollo servent de phare d’inspiration – non seulement pour l’Amérique mais pour les gens du monde entier pour les générations à venir. «