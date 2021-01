Le fiancé de Caroline Stanbury: Qui est Sergio Carrallo?

Mesdames de Londres L’ancienne Caroline Stanbury a un nouvel homme dans sa vie.

La mère et l’ex-épouse de Cem Habib, 44 ans, sont fiancées à son petit ami Sergio Carrallo, 26 ans.

Le couple a partagé sur les réseaux sociaux des nouvelles de leur nouvelle relation en juillet dernier – six mois seulement avant la publication officielle sur Instagram de la rupture entre Stanbury et Habib et de leur relation de 17 ans.

Carallo et Stanbury ont tous deux posté sur Instagram pour partager au monde les nouvelles de leur voyage à Saint-Tropez – et six mois plus tard, le couple est fiancé.

Pendant ses vacances dans l’Himalaya pour la nouvelle année, Carrallo a proposé lors d’une randonnée avec un magnifique lac et un paysage de montagne en arrière-plan.

L’ancien footballeur professionnel du Real Madrid semble assez aimé car Stanberry est la principale attraction de son Instagram depuis qu’ils ont commencé à sortir ensemble.

Qui est le fiancé de Caroline Stanbury, Sergio Carrallo?

Stanbury et Carrallo prouvent que vous pouvez tomber amoureux après un divorce dans leur relation courte mais très romantique.

Même si le podcasteur « Divorced Not Dead » a 18 ans de plus que Carrallo, il indique que l’âge n’est qu’un chiffre.

Sergio Carrallo est un joueur de football à la retraite de Madrid, en Espagne.

Son nom complet est Sergio Joss Carrallo Pendas. Il a également joué pour le New York Cosmos.

Il a joué au football toute sa vie.

Dans une interview, il a déclaré qu’il jouait au football depuis l’âge de cinq ans et qu’il savait qu’il voulait jouer dans les ligues de premier plan en grandissant.

Il s’intéresse au marketing numérique, aux médias et aux communications mondiales.

Il est titulaire d’un certificat en marketing numérique, médias et communications mondiales de l’Université de Californie, division Irvine de la formation continue, est diplômé de leurs programmes de certificat accéléré et titulaire d’une maîtrise. Il dirige aujourd’hui la société de gestion de fortune Venture.

Il vit à Dubaï avec Stanberry.

Dans la première vidéo du couple ensemble – qui est la première vidéo sur la chaîne Youtube de Stanbury – le couple a déclaré qu’il voulait créer une chaîne dédiée qui documente leur nouvelle vie.

Il a rencontré Stanberry en mai 2019.

Dans leur première vidéo Youtube ensemble, le couple partage qu’ils ont rencontré lors d’un événement organisé par Stanbury et les deux ont dû s’entendre car ils ont commencé à se voir en décembre 2019 et ont voyagé dans le monde entier ensemble, y compris le Grand Canyon, en Afrique. , Ile Maurice, Afrique du Sud, Barcelone, Madrid le tout avant d’annoncer en juillet qu’ils étaient officiellement couplés.

Sa famille n’approuve pas la relation.

Dans une interview, Carrallo a expliqué que ses parents lui offraient l’argent qu’il voulait «abandonner» à Caroline.

Stanbury a ajouté: « Je pense qu’il pensait que j’étais une vieille femme folle désespérée de marcher dans l’allée avec son jeune fils ou de le garder comme une sorte d’esclave sexuelle. »

Il aime les enfants de Stanbury.

Dans la même interview, Carrallo a expliqué qu’il était très amoureux de Stanbury et Stanbury a dit qu’il était incroyable avec ses enfants et qu’il avait tellement d’énergie. Il a dit qu’il l’aime peu importe combien de travail elle se fait ou quel âge elle a.

Son père travaille en Californie depuis des années.

Carrallo voyage aux États-Unis depuis des années depuis qu’il est enfant, car son père vit en Californie et travaille dans l’industrie technologique. Il a déclaré que son père travaillait pour des entreprises de la Silicon Valley, il connaît donc très bien le sud de la Californie.

Megan Hatch est un écrivain chez YourTango qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement et aime la culture pop sur Internet. Suivez-la sur Instagram et Twitter pour un contenu artistique et amusant.