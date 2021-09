Voici à quel âge les acteurs de Sex Education sont comparés à leurs personnages

Comme la plupart des émissions pour adolescents, les acteurs de Sex Education sont beaucoup plus âgés que les personnages qu’ils jouent.

de Netflix Éducation sexuelle est sur le point de revenir sur nos écrans pour la saison trois aujourd’hui (17 septembre) et dire que nous sommes excités est un euphémisme.

Éducation sexuelle la saison 2 a mis en place des scénarios brillants pour nos personnages préférés, et le casting et le créateur ont tous partagé leurs réflexions et leurs sentiments sur ce qu’ils aimeraient voir se produire cette saison.

Les acteurs et les personnages de la saison 2 de Sex Education. Image : Netflix

Pendant que nous reprenions connaissance des personnages, nous avons fait une petite recherche sur les acteurs sur Google pour connaître la différence d’âge entre les acteurs et les personnages qu’ils jouent.

Alors au nom du partage du thé, voici l’âge du Éducation sexuelle les acteurs sont.

Asa Butterfield – Otis Milburn

Otis n’a que 17 ans dans la série, bien qu’il soit le sexologue résident (et secret) de Moordale High. Il y a un écart d’âge de 8 ans entre Otis et Asa Butterfield, qui joue Otis dans la série. Asa a eu 24 ans en avril dernier.

Asa Butterfield dans le rôle d’Otis Milburn dans Sex Education saison 2. Image : Netflix

Ncuti Gatwa – Eric Effiong

Le cor d’harmonie de Moordale et le meilleur ami d’Otis, Eric, sont les favoris des fans de Éducation sexuelle. Eric a 17 ans dans la série et est interprété par Ncuti Gatwa. Ncuti a en fait 28 ans, ce qui fait de lui 10 ans de plus que son personnage.

Eric Effiong joué par Ncuti Gatwa dans Sex Education 2. Image : Netflix

Emma Mackey – Maeve Wiley

Pauvre Maëva. Cette fille peut-elle faire une pause s’il vous plaît ? Si elle n’a pas de drame relationnel, ce sont des problèmes avec sa famille ou le fait de se faire virer de l’école ! Maeve a 17 ans dans la série et Emma Mackey, qui joue Maeve, a 25 ans, ce qui fait d’elle 9 ans que le personnage.

Maeve Wiley interprétée par Emma Mackey dans Sex Education saison 2. Image : Netflix

Aimée Lou Woods – Aimée Gibbs

Après avoir laissé les Intouchables dans la première saison, l’amitié d’Aimee avec Maeve dans la deuxième saison est à peu près aussi pure que possible. L’âge d’Aimee n’est pas explicitement indiqué dans la série, mais on suppose qu’elle a 17 ans comme le reste de ses camarades de classe. Aimee IRL a 26 ans en novembre 2019.

Sex Education saison 2 Aimee Gibbs / Aimee Lou Woods. Image : Netflix

Kedar Williams-Stirling – Jackson Marchetti

Dans la première saison, Jackson lutte avec la pression de sa mère pour devenir un nageur professionnel et vous pouvez vous attendre à ce que cette pression déborde au cours de la deuxième saison. Jackson a 17 ans dans la série et Kedar a 26 ans, en septembre 2021.

Éducation sexuelle saison 2 : Kedar Williams-Stirling dans le rôle de Jackson Marchetti. Image : Netflix

Connor Swindells – Adam Groff

L’histoire d’Adam et Eric dans la première saison a suscité beaucoup de conversations dans la première saison et les fans sont désespérés de les revoir ensemble dans la deuxième saison (même si Adam, comme, l’a intimidé ? Ok alors…) Adam a 17 ans dans la série et Connor a 24 ans.

Éducation sexuelle saison 2 : Connor Swindells dans le rôle d’Adam Groff. Image : Netflix

Patricia Allison – Ola Nyman

Ola termine la première saison dans une relation avec Otis, mais Maeve, ou la relation de son père avec la mère d’Otis, Jean, gênera-t-elle la saison deux? Ola a 17 ans dans la série et Patricia qui joue Ola a 26 ans.

Éducation sexuelle saison 2 : Patricia Allison dans le rôle d’Ola Nyman. Image : Netflix

Tanya Reynolds – Lily Iglehart

Lily est la cinglée résidente de Sex Education et nous l’aimons absolument pour ça. Comme le reste des personnages, Lily a environ 17 ans et Tanya, qui joue Lily, a 29 ans, ce qui fait d’elle 12 ans de plus que son personnage.

Éducation sexuelle saison 2 : Tanya Reynolds dans le rôle de Lily Iglehart. Image : Netflix

Mimi Keene – Rubis

Mimi a 23 ans et joue Ruby, l’une des « intouchables » de Moordale High. Comme le reste des élèves, on suppose qu’elle a 17 ans.

Éducation sexuelle saison 2 : Mimi Keene dans le rôle de Ruby et Chaneil Kular dans le rôle d’Anwar. Image : Netflix

Simone Ashley – Olivia Hanan

Simone a joué Olivia dans Sex Education depuis la première saison. Son personnage est ami avec Ruby, Aimee et Anwar alias The Untouchables. Elle devient plus tard amie avec Maeve, Lily, Ola et Viv. Simone a 26 ans, soit environ 9 ou 10 ans de plus que son personnage.

Éducation sexuelle Simone Ashley Olivia Hanan. Image : Netflix

Chaneil Kular – Anwar

Chaneil a 22 ans et joue Anwar. Comme Ruby, Anwar est l’un des intouchables de Moordale High. Comme le reste des élèves, on suppose qu’il a 17 ans.

Éducation sexuelle Chaneil Kular joue Anwar. Image : Netflix

Lino Facioli – Dex Thompson

Dex Thompson est apparu dans les saisons deux et trois de Éducation sexuelle et a été joué par l’acteur britannico-brésilien Lino Facioli. Lino est né en 2000, ce qui fait de lui 21 ans et environ 5 ans de plus que son personnage.

Éducation sexuelle Lino Facioli dans le rôle de Dex Thompson. Image : Netflix

Sami Outalbali – Rahim

La deuxième série de Éducation sexuelle voit Sami rejoindre le casting en tant que Rahim, un étudiant d’échange français qui rejoint l’école Moordale et complique les choses en faisant tourner la tête de certains des autres étudiants. Sami a 22 ans, ce qui fait ses 6 ou 7 ans de plus que son personnage.

Éducation sexuelle Sami Outalbali joue Rahim. Image : Netflix

Chinenye Ezeudu – Vivienne ‘Viv’ Odusanya

Chinenye a rejoint Sex Education dans la saison deux pour incarner Viv, qui est le tuteur de Jackson pendant sa pause de natation liée à une blessure. Chinenye a 25 ans, elle a donc probablement 8 ou 9 ans de plus que son personnage.

Éducation sexuelle Chinenye Ezeudu Viv. Image : Netflix

Dua Saleh – Cal

Dua a rejoint le casting de Éducation sexuelle dans la saison 3. Ils incarnent Cal, un élève non binaire de l’école secondaire Moordale qui devient proche de Jackson. Dua a 26 ans, ce qui fait d’eux environ 9 ou 10 ans de plus que leur personnage.

Éducation sexuelle Dua Saleh joue Cal. Image : Netflix

