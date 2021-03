Voici comment créer votre propre liste de lecture d’amour personnalisée sur Spotify.

Lorsque vous essayez d’impressionner celui que vous aimez, certains peuvent envoyer des fleurs ou des chocolats, mais les vrais envoient des listes de lecture romantiques.

Il n’y a rien de tel que d’exprimer votre amour à travers la musique et, évidemment, Spotify le sait. La plate-forme de diffusion de musique a créé un quiz qui vous permet de créer une liste de lecture personnalisée et une pochette personnalisée pour vous et votre autre significatif.

Au lieu de passer au peigne fin chaque chanson d’amour qui a été créée, Spotify a simplifié l’ensemble du processus. Tout ce que vous avez à faire est de répondre à quelques questions et vous avez ensuite votre liste de lecture d’amour personnalisée parfaitement adaptée à vos habitudes d’écoute. Vous pouvez également télécharger vos adorables photos de couple et les utiliser comme couverture. Aww.

Ne vous inquiétez pas si vous êtes célibataire, vous pouvez créer votre liste de lecture remplie d’amour pour vos amis, votre famille ou même votre béguin. Voici comment vous pouvez le faire.

LIRE LA SUITE: Voici comment créer un reçu personnalisé de vos chansons les plus diffusées sur Spotify



La nouvelle fonctionnalité de quiz d’amour de Spotify crée des listes de lecture personnalisées pour vous et votre béguin. Image: Rafael Henrique / SOPA Images / LightRocket via Getty Images, Spotify Duo

Comment créer votre propre liste de lecture de chansons d’amour Spotify Duo

1) Rendez-vous sur le site Web de chansons d’amour de Spotify Duo et entrez votre nom et le nom de votre autre significatif.

2) Ensuite, vous devrez répondre depuis combien de temps vous êtes ensemble sur l’échelle mobile.

3) Sélectionnez votre date idéale de nuit parmi les options proposées.

4) Cliquez sur la chanson qui décrit le mieux votre relation.

5) Vous pouvez maintenant choisir votre pochette et télécharger vos propres photos. Appuyez simplement sur le symbole «+» et sélectionnez une photo dans votre pellicule ou prenez-en une.

6) Sélectionnez une police pour compléter votre liste de lecture.

Et voilà! Vous devriez maintenant pouvoir accéder à 50 chansons d’amour personnalisées.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂