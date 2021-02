Lana del Rey partage une nouvelle bande-annonce pour son prochain single

Lana Del Rey est en préparation pour présenter devant ses fans un nouveau single intitulé « robe blanche», Dont il a déjà présenté de nouvelles avancées. Ce serait à travers son profil sur Instagram où la chanteuse a partagé une vidéo de 20 secondes dans laquelle elle se montre en train de patiner sur une route solitaire au coucher du soleil.

Dans une vidéo supplémentaire à la même publication, la chanteuse explique qu’elle aimerait travailler aux côtés de «quelqu’un qui sait vraiment faire des vidéos, comme John Eaux ou David Lynch», Tous deux étant de grands représentants de l’art absurde et surréaliste.

Le clip récent présente certaines similitudes avec certaines images partagées par l’artiste ce mois-ci, étant un élément constant à voir Du roi sur patins à roulettes, suggérant que ‘robe blanche‘pourrait être son prochain single. Jusqu’à présent, le thème n’a pas de date de sortie officielle.

La chanteuse attend également de sortir son nouvel album intitulé « Chemtrails sur le Country Club», D’où le clip vidéo officiel du single qui donne son nom au matériel est déjà sorti. Au cours du dernier mois d’octobre, Du roi aurait publié la vidéo promotionnelle de « Laisse-moi t’aimer comme une femme».

Le septième album studio de la chanteuse a présenté de nombreux retards depuis sa date de sortie initiale en septembre dernier, donc, jusqu’à présent, il se prépare à être disponible au public le 19 mars.

Bien que ce nouveau matériel n’ait pas encore été publié, Lana Del Rey confirmerait qu’elle a déjà enregistré un nouvel album, qui selon la chanteuse se compose de reprises de chansons country, ceci après avoir révélé que certaines chansons précédentes telles que « Jeux vidéo« Ou »Balade« Ont de fortes influences sur le genre.