Black Panther 2 : le méchant est un personnage avec une longue histoire dans Marvel

in

merveille

Le méchant de Black Panther 2 est un personnage qui a une longue histoire dans les romans graphiques Marvel et arrivera enfin dans l’univers cinématographique lors de la phase 4 du MCU.

©IMDBPanthère noire

Panthère noire : Wakanda pour toujours doit combler le vide laissé dans la franchise par le triste décès de Chadwick Boseman. Ils disent de la production que Letitia Wright prendra une importance particulière dans la suite avec son imitation de la sœur de T’Challa, Shuri, peut-être le personnage le plus intelligent de la série. Univers cinématographique Marvel et probablement la future reine de son peuple.

Cependant, un film du genre super-héros est construit avec un accent particulier sur le méchant et dans ce cas, nous pouvons anticiper que les informations sur Internet indiquent que Namor Il est l’antagoniste de la deuxième partie de Panthère noire. Ce personnage est d’une importance vitale au sein de la marque car il a participé à d’innombrables intrigues de romans graphiques.

Des rumeurs incroyables sur Black Panther 2

Namor Il a longtemps été considéré comme le premier mutant dans le monde de merveille en même temps il est roi de l’atlantide. Le Sous-Marincomme on l’appelle, est aussi un anti-héros qui a décidé à plusieurs reprises d’attaquer le monde de la surface à la suite de la contamination que le gens ordinaires génère dans les océans, son territoire. Ce personnage a eu une participation particulière à Les quatre Fantastiques où il a eu une liaison avec Sue Storm et c’était aussi un vengeurun X Men et même un illuminati.

Lors des événements de Éternels un Céleste est presque né de la Terre en détruisant une partie du fond marin avec une main géante et une demi-tête. Cela affecte l’Atlantide et Namor il voudra détruire la pierre Céleste et se venger de la surface, pour laquelle il aura besoin de beaucoup de vibranium. Où l’obtenir ? Dans Wakandaqui est affaiblie sans son roi, Panthère noire. La rumeur est celle-ci, chers lecteurs : Atlantide contre. Wakanda.

Namor est personnifié par l’acteur mexicain Ténoch Huerta, qui sera rejoint par Letitia Wright comme Shuri, Lupita Nyong’o comme Nakia, Martin Freeman comme Everett Ross, Angela Bassett comme Ramonda, Daniel Kaluuya comme W’Kabi, Danai Gurira comme Okoye, Winston Duke comme M’Baku, Florence Kasumba comme Ayo et Dominique Thorne comme Riri Williams. Le film sortira dans les salles du monde entier. le 11 novembre prochain de cette année.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂