Love Alarm devrait-il avoir une troisième saison? C’est ce que pensent les fans

Alarme d’amour a eu son retour tant attendu sur l’écran Netflix ce vendredi, mais ce n’était pas exactement comme prévu. La première de la deuxième saison a suscité des opinions mitigées et beaucoup de dégoût de la part de une partie des fans insatisfaits avec la fin de la série. Le résultat a généré beaucoup de controverses et a ouvert un débat animé: K-drama doit avoir une troisième partie? Un sondage Spoiler a révélé la réponse.

La clôture de l’histoire n’a pas satisfait les fans, surtout pour la position dans laquelle Sun Oh a été laissé. Même pour beaucoup, le deuxième volet n’existait pas directement et pour eux, l’intrigue se terminait par le premier. Sur près de six mille fans consultés par ce média, 78% estiment que les nouveaux chapitres sont trop nombreux et seuls 23% les apprécient.

La série a fini d’adapter entièrement le manga Webtoon publié par l’écrivain. Chon kye-young. Les scénaristes ont été fidèles aux pages et pour le moment ils n’ont plus d’épisodes à porter à l’écran. Bien que la poursuite du programme n’ait pas encore été confirmée, le public sait très clairement s’il en a l’intention ou non.







Un sondage Spoiler qui a environ 19 mille réponses, a conclu que 79% des fans « bien sûr » qui veulent voir Love Alarm 3 sur Netflix. Pendant ce temps, il 11% sont convaincus que non et 9% sont indécis. Les nouvelles versions de la série peuvent être l’occasion de changer l’image finale et de réparer les erreurs de la partie 2.

Alors que les producteurs n’ont plus de matériel du manga webtoon à adapter, il y a de bonnes nouvelles: la créatrice a confirmé sur sa chaîne YouTube qu’elle avait repris les épisodes. « La série webtoon saison 9 reprendra le 10 mars. Comme auparavant, elle sera téléchargée sur la page Daum Webtoon et Kakao toutes les deux semaines. Merci d’avoir attendu. Je vais annoncer la nouvelle plus souvent. », étaient les mots de l’auteur.

De cette façon, Love Alarm poursuivra son histoire sur les pages pouvant être amenées à l’écran Netflix. Les fans auront désormais besoin de patience car la dernière fois 568 jours se sont écoulés entre la première saison et la deuxième..