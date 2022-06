La nouvelle bande-annonce et affiche Nope taquinent davantage la terreur du mystérieux OVNI

Une nouvelle bande-annonce et une nouvelle affiche pour le prochain film d’horreur de science-fiction du réalisateur Jordan Peele, Nonoffrent un aperçu supplémentaire de la menace extraterrestre au centre de ce film mystérieux. Non a été entourée de secret depuis sa première annonce, mais grâce aux promotions les plus récentes (publiées via Twitter), nous avons maintenant une bien meilleure idée de ce à quoi s’attendre lorsque le film débarque dans les salles le mois prochain.

Après avoir passé tant de temps enveloppé de mystère, cette dernière bande-annonce nous donne un aperçu assez complet de l’OVNI qui tourmentera les personnages principaux OJ et Emerald Haywood, interprétés respectivement par Daniel Kaluuya et Keke Palmer. Mettant en vedette de nombreuses images de personnages regardant à la fois dans la crainte et la terreur, Non se concentrera sur les habitants d’une ville isolée de Californie, parmi lesquels James et Jill Haywood, frères et sœurs propriétaires d’un ranch, qui sont tourmentés par la présence d’un objet volant non identifié, également connu sous le nom d’OVNI. Non combine en outre le conte d’OVNI avec le cadre du ranch.

Plus de détails concernant les spécificités de la parcelle de Non ont également été dévoilés, les frères et sœurs Haywood tentant d’utiliser la présence de l’OVNI pour gagner de l’argent après avoir repéré l’objet volant planant au-dessus de leur ranch. Après avoir été témoins de la forme particulière du ciel, ils décident de tirer le meilleur parti de la situation, le couple tentant de capturer l’OVNI sur film et peut-être de sauver leur ranch de la fermeture.

Bien sûr, il s’agit d’un film de Jordan Peele plutôt que d’un film d’aventure extraterrestre familial, et donc les Haywood se retrouvent à la merci de l’OVNI. Leurs tentatives de filmer le vaisseau spatial enragent les extraterrestres à l’intérieur, les conduisant à attaquer la ville et apparemment à enlever les deux. chevaux et humains.

Écrit, réalisé et produit par Jordan Peele sous ses Monkeypaw Productions, Non étoiles Steven Yeun (Minari, Okja), Michel Wincott (Hitchcock, Westworld), Brandon Perea (L’OA, l’insurrection américaine), ainsi que Barbie Ferreira, Donna Mills, Jennifer Lafleur, Andrew Patrick Ralston et Keith David aux côtés de Daniel Kaluuya (Sortez, Judas et le Messie noir) et Keke Palmer (Hustlers, Lightyear).





Jordan Peele a appelé Non Son projet le plus ambitieux à ce jour

Jordan Peele, lauréat d’un Oscar, a d’abord perturbé et redéfini l’horreur moderne avec le dérangeant Sortez avant de tout recommencer avec le tout aussi flippant Nous. Alors que sa production jusqu’à présent a déjà été extrêmement ambitieuse, Peele lui-même a récemment taquiné l’ambition pure de Nonle qualifiant d’événement cinématographique le plus « ambitieux » de sa carrière à ce jour.

« Vous savez, tout ce film est un événement cinématographique aussi ambitieux que je l’ai prévu jusqu’à présent dans ma carrière », a déclaré Peele à propos du projet. « J’ai essayé d’écrire un scénario que je ne savais pas comment réussir, puis j’ai réuni une équipe pour m’aider à le réaliser. C’est juste, c’est juste un de ces jours dans ces semaines où ça fait vraiment du bien d’être un réalisateur. »

Non est prévu pour être publié le 22 juillet 2022 par Universal Pictures.