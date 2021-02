Tyler the Creator lance une nouvelle musique dans la publicité Coca-Cola

Astrodif Baume à Lèvres Coca Cola Vanille 4g

Le Baume à Lèvres de Astrodif est un soin pour les lèvres destiné à nourrir les lèvres sèches et abîmées. Sa formule composée d'actifs hydratants permet d'adoucir les lèvres et de les faire scintiller. Son motif et son goût Coca Cola Vanille ravira les plus petits !