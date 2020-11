Les anciens téléphones Android ne pourront bientôt plus accéder à tous les sites Web

Les téléphones portables équipés d’Android version 7.1.1 ou antérieure ne pourront plus accéder à plusieurs millions de sites Web à partir de mars 2021. La raison en est un changement dans l’autorité de certification Let’s Encrypt. Cependant, le problème peut être facilement contourné au moins avec certains navigateurs.

Environ un tiers de tous les appareils Android actifs fonctionnent toujours sous Android 7.1.1 ou une version antérieure du système d’exploitation. Et ces smartphones et tablettes ne pourront bientôt plus accéder aux sites Web de 220 millions de domaines. Les domaines sont sécurisés avec des certificats de l’autorité de certification gratuite Let’s Encrypt, qui souhaite utiliser des certificats intermédiaires à partir de mars 2021. Ces certificats intermédiaires sont signés par le propre certificat racine de Let’s Encrypt. Le problème: les appareils équipés d’Android 7.1.1 ou d’une version antérieure ne font pas confiance à ce certificat racine et ne peuvent donc plus accéder aux sites Web mentionnés. Let’s Encrypt écrit ceci via Golem.de.

Firefox peut toujours accéder aux sites Web

La liste des certificats de confiance fait partie des systèmes d’exploitation tels que Windows et Android. Les applications et les navigateurs accèdent à ces certificats. Désormais, cette liste n’est plus mise à jour sur les appareils plus anciens. Cependant, le problème peut facilement être évité pour les navigateurs: il suffit d’utiliser le navigateur Firefox, qui utilise son propre magasin de certificats. Le certificat racine est déjà inclus ici.

Pas une solution pour la plupart des applications

Le navigateur Chrome de Google disposera également d’un magasin de certificats racine à l’avenir. En outre, Google pourrait également résoudre le problème du package Android Webview et rendre de nombreuses autres applications compatibles avec le certificat racine. Cependant, malgré toutes ces approches, des problèmes pourraient survenir pour les propriétaires d’anciens smartphones Android: partout où ils ne peuvent pas accéder à des sites Web via Chrome et Firefox, ce qui est vrai pour de nombreuses applications. Cependant, les appareils Android concernés ne représentent que 1 à 5% du trafic Internet et semblent rarement utilisés.