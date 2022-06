Définir la qualité de Netflix : voici comment cela fonctionne pour la télévision, la console et Co.

Lorsque vous diffusez des films et des séries sur Netflix, vous souhaitez profiter du contenu dans la meilleure qualité d’image possible – tant que votre connexion internet le permet. Dans les paramètres Netflix, vous pouvez modifier rapidement la qualité de l’image pour la lecture sur le téléviseur, la console de jeux ou le décodeur. Nous vous dirons comment cela fonctionne.

En plus du contenu HD, Netflix propose désormais également un grand nombre de films et de séries en 4K (éventuellement également avec prise en charge HDR). La qualité de l’image dépend de votre abonnement Netflix d’une part et de votre débit Internet d’autre part.

Voici comment cela fonctionne sur le site Web de Netflix



Vous pouvez facilement modifier la qualité de l’image sur le site Web de Netflix.



Utilisez-vous principalement Netflix sur votre ordinateur ou via le téléviseur à l’aide d’applications, de consoles de jeux ou de décodeurs comme Apple TV ? Dans ce cas, vous pouvez facilement régler la qualité de l’image via le site Web de Netflix.

Il existe les paramètres suivants : Automatique : paramètre par défaut pour la qualité vidéo/audio et l’utilisation des données.

Faible : qualité vidéo et audio de base, jusqu’à 0,3 gigaoctet par heure.

Moyen : qualité vidéo et audio standard, jusqu’à 0,7 gigaoctet par heure.

Élevé : Meilleure qualité vidéo et audio, jusqu’à 3 gigaoctets par heure pour la HD, 7 gigaoctets par heure pour l’Ultra HD.

Et voici comment vous pouvez modifier la qualité de l’image via le site Web de Netflix :

Avec l’ordinateur :

Ouvrez le site Web de Netflix et connectez-vous. Cliquez sur votre profil et sélectionnez « Compte ». Faites défiler jusqu’à « Profils et contrôle parental » et cliquez sur la flèche à côté de votre profil. Sous « Paramètres de lecture », cliquez sur « Modifier ». Sélectionnez la qualité de lecture souhaitée sous « Consommation de données par appareil ». Confirmez le réglage avec « Enregistrer ».

Avec le smartphone :

Ouvrez le site Web de Netflix et connectez-vous. Appuyez sur votre profil et sélectionnez « Compte ». Balayez vers le bas jusqu’à « Profils et contrôle parental » et appuyez sur la flèche à côté de votre profil. Sous « Paramètres de lecture », appuyez sur Modifier. Sélectionnez la qualité de lecture souhaitée sous « Consommation de données par appareil ». Confirmez le réglage avec « Enregistrer ».

Modifier la qualité de l’image via l’application



Vous pouvez également modifier la qualité de l’image via l’application Netflix.



Vous préférez streamer vos films et séries via smartphone ou tablette ? Dans ce cas, vous devez modifier la qualité de l’image via l’application Netflix (pour iOS et Android).

Vous pouvez sélectionner les paramètres suivants : Automatique : la qualité de lecture est adaptée à votre vitesse Internet.

Wi-Fi uniquement : vous ne pouvez diffuser des films et des séries que lorsque vous êtes en Wi-Fi.

Sauvegarde des données : les films et séries sont diffusés en qualité SD.

Consommation de données maximale : Les films et séries sont affichés en HD voire en 4K, à condition que votre appareil et votre abonnement Netflix le supportent.

Et voici comment vous pouvez modifier la qualité de l’image dans l’application Netflix :

Ouvrez l’application Netflix et appuyez sur votre profil (sur Android, appuyez sur le menu burger en bas à droite). Sélectionnez « Paramètres de l’application ». Dans la section Lecture vidéo, appuyez sur le paramètre Utilisation des données cellulaires. Activez le curseur Automatique ou appuyez sur Wi-Fi uniquement, Économiseur de données ou Utilisation maximale des données.

Ajuster la qualité du téléchargement



Avec l’application Netflix, vous pouvez facilement télécharger des films et des séries.



Si vous aimez regarder Netflix sur votre smartphone ou votre tablette, vous connaissez probablement la fonction de téléchargement. Cela vous permet de télécharger des films et des séries et de les regarder hors ligne lors de vos déplacements. Voici comment modifier la qualité du téléchargement depuis l’application Netflix :

Ouvrez l’application Netflix. Appuyez sur votre profil et sur « Paramètres de l’application ». Sous Téléchargements, appuyez sur Qualité vidéo. Sélectionnez « Standard » ou « Supérieur ».

Si vous choisissez « Standard », le téléchargement est beaucoup plus rapide, vous utilisez moins de mémoire sur votre appareil et vous utilisez moins de volume de données si vous ne téléchargez pas la vidéo via WLAN. Cependant, la qualité d’image n’est pas HD. Si vous sélectionnez « Supérieur », vous pouvez également profiter de Netflix en HD lors de vos déplacements. Dans le même temps, le téléchargement sur votre appareil prend plus de temps. Vous avez également besoin de plus de mémoire sur votre appareil et pouvez utiliser plus de données.

