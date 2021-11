La nouvelle bande-annonce de Peacemaker sort ce vendredi

Alors que Marvel et Sony étaient heureux de jouer les fans avec la sortie du Spider-Man : Pas de chemin à la maison bande-annonce, John Cena est monté sur scène au San Diego Comic-Con ce week-end et a annoncé qu’une nouvelle bande-annonce pour Pacificateur arrivera le vendredi 3 décembre avant la sortie de l’émission en janvier. Cena est arrivée à l’événement en costume de Peacemaker pour remercier les fans de leur soutien à la fois pour le personnage et le prochain La brigade suicide série dérivée basée sur Christopher Smith. Il semble que s’il existe deux façons de créer du battage médiatique, Cena opte certainement pour une approche plus directe, en disant aux fans de sortir et de regarder la bande-annonce et de faire passer le mot que Pacificateur arrive.

La série vient sur le dos de James Gunn La brigade suicide, qui présentait pour la plupart un nouveau collectif d’anti-héros en mission avec la Task Force X. Avec Harley Quinn, Bloodsport et King Shark, Cena’s Peacemaker a entrepris une tâche presque impossible et pendant le film Peacemaker s’est avéré être un planté agent d’Amanda Waller, et son chemin l’a conduit à un conflit avec ses coéquipiers, culminant avec le Bloodsport d’Idris Elba qui lui a tiré dessus. Alors qu’il semblait que c’était la fin de Peacemaker, la scène post-crédit a révélé qu’il avait en fait survécu à la fusillade, le préparant pour une réunion avec le personnel de Advanced Research Group Uniting Super-Humans.

Un nouveau clip de l’émission a récemment été publié, montrant John Cena parlant à un nettoyeur d’hôpital et essayant de le convaincre qu’il est un « super-héros ». Dans le clip, le concierge lui dit qu’il n’est pas célèbre comme Aquaman, provoquant Peacemaker à jeter de l’ombre sur l’aquatique de Jason Momoa Ligue des Justiciers héros. Bien que cela planifie certainement la graine que le monde de La brigade suicide et Ligue des Justiciers sont très connectés, il est peu probable que nous voyions une sorte de croisement dans un avenir proche avec autant d’autres projets en cours en ce moment.

James Gunn a taquiné à plusieurs reprises qu’il prévoyait de travailler en étroite collaboration avec DC dans les années à venir après l’achèvement de son travail sur Marvel’s Les Gardiens de la Galaxie Vol.3, qui est en train de tourner. Bien qu’il ait été suggéré que cela pourrait inclure un certain nombre d’autres retombées en solo de La brigade suicide, Gunn a taquiné un autre projet dans un tweet à un fan en octobre, qui a simplement dit: «Oui, je développe un autre projet DC en plus Pacificateur. »

Jusqu’à présent, l’intrigue principale de Pacificateur est toujours secret, mais la bande-annonce de la série précédente a donné aux fans une bonne idée de ce à quoi s’attendre lorsque la série arrivera en janvier, et il semble que nous puissions nous attendre à beaucoup plus de la même chose de John Cena dans l’action bourrée, R- aventure classée, qui se déroulera sur huit épisodes sur HBO Max. Attendez-vous à voir plus de séquences inédites de l’anti-héros de la comédie violente lorsque la bande-annonce sortira vendredi, lorsque nous pourrons également savoir exactement quand en janvier la série débutera.





