« Hellbound »: Il n’y a toujours pas de plans pour une deuxième saison

Les plateformes de streaming se sont avérées être l’espace idéal pour accroître la popularité de séries et de films étrangers qui, dans d’autres circonstances, n’auraient pas eu de possibilités de diffusion en Occident, comme dans le cas de « Squid Game », l’un des grands phénomènes culturels présentés ce 2021.

Mais cette curieuse production sud-coréenne a trouvé une nouvelle concurrence dans le catalogue Netflix au moment où « Hellbound » a arraché sa place de série la plus populaire sur la plateforme, présentant une histoire apocalyptique dans laquelle des démons monstrueux déstabilisent la société telle que nous la connaissons par entraîner les gens dans l’enfer lui-même.

Le réalisateur Yeon Sang-ho, connu pour son travail avec « Train to Busan » et « Peninsula », sa suite, a partagé avec Variety quelques mots sur le potentiel de présenter une deuxième saison de sa nouvelle création, qui est une adaptation de sa propre bande dessinée Web qu’il a lancée en 2020.

« Étant donné que ‘Hellbound’ est basé sur le webtoon original, mon partenaire Choi Kyu-Seok et moi avons décidé que l’histoire suivante serait d’abord racontée via le webtoon. Quant à savoir si nous aimerions revenir pour une autre série d’action en direct, c’est quelque chose dont nous devons discuter plus tard », a déclaré Sang-ho.

Le cinéaste a également déclaré que lui et son équipe devaient trouver le temps de discuter de cette question avec Netflix, notant que la première saison de « Hellbound » venait tout juste d’être rendue publique. Sang-ho a également révélé qu’il avait apprécié son temps avec l’équipe de production de Netflix.

« Ils ont créé un environnement dans lequel je ne devais penser à rien d’autre qu’à me concentrer sur ma créativité en termes de distribution, comme comment lancer la série. » « Hellbound » a un total de six épisodes. Au 21 novembre, il avait déjà réussi à accumuler environ 43 millions d’heures jouées dans le monde, dépassant « Arcane », qui en comptait 38 millions jusqu’alors.