En utilisant les mods Elden Ring, vous pouvez devenir le boss final de Sekiro

Le jeu le plus difficile produit par FromSoft est probablement Sekiro : Shadows Die Twice. Sword Saint Isshin, le dernier boss de trois des quatre fins de Sekiro, est en grande partie responsable de cette complexité. Et maintenant, dans Anneau d’Eldenvous pouvez découvrir la force du Sword Saint grâce à une nouvelle mise à jour.

L’ensemble de mouvements de Sword Saint Isshin a été converti en Elden Ring par le moddeur Hotbite, qui semble essayer de faire d’Elden Ring un jeu Musou (merci, THE GAMER). Si vous suivez les instructions du mod à la lettre, vous pouvez utiliser toutes les attaques puissantes et radicales, les bras énergétiques et les coups d’épée presque instantanés.

Le katana Nagakiba et les ensembles de mouvements standard de Pike ont été remplacés par Mortal Blade et Yari d’Isshin, en conséquence, par Hotbite afin d’activer la fonction de patch. Ce n’est que lorsque le Nagakiba et le Pike sont tenus dans les mains droite et gauche, respectivement, que les ensembles de mouvements s’affichent.

Le patch permet également aux deux armes d’émerger instantanément en se rendant sur le site de l’étape initiale de grâce, car les deux armes sont introduites considérablement plus tard dans le voyage d’un joueur à travers les terres intermédiaires.

Assez drôle, Hotbite a également modélisé le remplacement d’Isshin pour l’arbalète lourde, un pistolet à silex. Mais il ne tire pas réellement de boulons et n’est pas une arme différente. L’ensemble de mouvements d’Isshin comprend désormais également le pistolet.

Les mouvements d’Isshin sont ridicules, comme vous le voyez dans la vidéo explicative ci-dessus. Le combo d’attaque lourde à lui seul présente de nombreuses fluctuations énormes qui font que la danse de la sauvagine de Melania ressemble à un coup de poignard maladroit.

Il comporte également une énorme tranche avec une lame alimentée par l’éclairage. Dragon Flash de Mortal Blade est assez comparable au Transient Moonlight de Moonveil, l’un des meilleurs sorts d’Elden Ring, mais il a une portée plus longue.

Ajoutez à cela le fait que Yari et Isshin peuvent essentiellement envoyer les ennemis les plus difficiles d’Elden Ring comme c’est Dynasty Warriors 9.