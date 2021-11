Tom Holland confirmé dans MCU après No Way Home

Le lancement de « Spider-Man: No Way Home » se rapproche de plus en plus et après la fin de sa production, de fortes spéculations ont commencé à être générées concernant le départ possible de Tom Holland dans le MCU en raison de la résiliation du contrat de partenariat entre Sony Pictures et Marvel Studios.

Après ses débuts dans « Captain America: Civil War » et ses travaux ultérieurs avec « Spider-Man: Homecoming », « Avengers: Infinity War », « Avengers: Endgame » et « Spider-Man: Far From Home » », Holland a repris le rôle de Peter Parker dans ce film dont le centre d’attention sera la collision du multivers, un événement attendu après la première de la série « Loki ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Chloe Zhao attend avec impatience ses débuts dans le développement de « Dracula »

Selon Amy Pascal, directrice de Sony Pictures, en charge de la production des adaptations cinématographiques de Spider-Man, la première de « No Way Home » le 17 décembre ne mettra pas fin au mandat de Holland dans le MCU, car la société a encore des collaborations en attente avec Marvel. Ateliers.

« Ce n’est pas le dernier film que nous ferons avec Marvel. Ce n’est pas le dernier film de Spider-Man, « Pascal a noté lors d’une récente conversation avec Fandango. » Nous nous préparons à faire le prochain film de Spider-Man avec Tom Holland et Marvel. Nous pensons à cela comme trois films, et maintenant, nous allons passer aux trois suivants. Ce n’est pas le dernier de nos films MCU. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: Marvel révèle la chronologie complète du bouclier de Captain America

Sous la direction et la supervision de Kevin Feige, producteur exécutif du MCU et président de Marvel Studios, Sony a commencé sa collaboration avec la société Disney avec un contrat initial dans lequel ils fournissaient l’utilisation de Spider-Man pour cinq films, expirant en 2019 avec « Loin de la maison. »

Face à l’éventuelle rupture de ce partenariat (qui aurait entraîné le départ définitif de Hollande dans le MCU), les deux studios sont parvenus à conclure un nouvel accord l’année suivante, garantissant l’apparition du super-héros attachant dans cet univers narratif. « Spider-Man: No Way Home » se prépare pour son arrivée exclusive dans les salles le 17 décembre.