La Nintendo 3DS de Microsoft n’est pas une console, c’est un mobile: le Surface Duo prend déjà en charge xCloud

Microsoft n’a pas de console portable en tant que telle, mais une alternative possible pour rivaliser avec des légendes comme la Nintendo 3DS ou même le commutateur. C’est son mobile à double écran, le Surface Duo, qui a bénéficié de la dernière et unique mise à jour Xbox Game Pass.

Dans cette mise à jour, il a été réalisé que xCloud prend en charge les appareils avec écrans doubles et pliants, permettant à l’un des écrans du Surface Duo de devenir l’écran de jeu et à l’autre de simuler les commandes d’une manette Xbox. Le résultat est certainement suggestif.

Le téléphone mobile voulait depuis longtemps devenir un Switch grâce à xCloud

L’arrivée de ce support d’écran double et pliable par xCloud rend bien sûr ceux qui utilisent ce type d’appareil peut bénéficier de ces écrans de manière très curieuse, transformant ainsi leurs appareils en une sorte de rivaux modernes de la légendaire Nintendo 3DS.

voici xCloud fonctionnant sur Surface Duo de Microsoft sur les deux écrans. Vous pouvez désormais obtenir des commandes tactiles sur l’autre écran avec la dernière application bêta Xbox Game Pass 🙏 pic.twitter.com/6AA0UHo1or – Tom Warren (@tomwarren) 18 mars 2021

L’option est certes frappante, mais l’approche est une extension de ce que nous avions déjà vu quand xCloud est venu pour séduire les joueurs dans des domaines comme le mobile.

Le service s’est amélioré au fil du temps et de plus en plus de jeux sont disponibles via xCloud (dans le cadre de l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate), mais Microsoft a également adapté certains de ces jeux afin que peut être joué directement sur mobile avec des commandes tactiles, sans commande auxiliaire.

L’autre option, bien sûr, est de connectez le mobile à une télécommande avec prise en charge mobile ce qui en fait également une sorte de console portable dans laquelle on profite d’une manette traditionnelle et de jeux sur l’écran mobile.

C’est donc une nouvelle étape pour Microsoft pour conquérir de plus en plus d’utilisateurs, que maintenant ils ont encore une excuse pour rejoindre la proposition de service Xbox Game Pass de Microsoft.