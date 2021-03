Netflix: ces 9 séries sont l’alternative parfaite à Brooklyn Nine-Nine

Cela n’a pas été facile mais nous avons sélectionné les 9 meilleures alternatives à Brooklyn Nine-Nine.

Considéré par beaucoup comme l’une des meilleures sitcoms d’aujourd’hui, Brooklyn Nine-Nine (ou Brooklyn 99) hérite du style comique vu dans d’autres grands titres tels que Big Bang Theory, Community ou How I Met Your Mother. Bien sûr, changer de «geeks», étudiants universitaires et amis, respectivement, pour un groupe de policiers new-yorkais des plus amusants.

Avec une demi-douzaine de saisons sorties et parfaitement agréables sur Netflix, nous nous sommes donné la peine d’en chercher d’autres 9 titres similaires, même si nous prévoyons déjà qu’il ne nous a pas suivis du tout facilement, depuis flics et comédie pas un mélange très courant dans le divertissement américain. Dans tous les cas, ils vous aideront sûrement à tirer le meilleur parti de votre abonnement Netflix.

Meilleures séries Netflix comme Brooklyn Nine-Nine

Donc, dans cette liste, vous pouvez trouver le Série la plus similaire à Brooklyn Nine-Nine du catalogue Netflix, pas tant dans le contenu (ne pensez pas aux policiers) mais plus dans le type d’humour et le format: sitcoms avec des intrigues claires et beaucoup de camaraderie.

Développement arrêté

La foule informatique

Famille moderne

Dans les stands

Comment j’ai connu ta mère

Communauté

Le bon endroit

Bonne nouvelle

Cette sitcom suit les «aventures» d’une famille dysfonctionnelle avec des problèmes financiers. Une comédie différente de ce à quoi vous vous attendez avec des personnages totalement uniques, y compris des feuillets totalement hilarants pour Michael Cera ou Jason Bateman. Avec un style similaire à celui de la télé-réalité, Arrested Development est produit par Ron Howard lui-même et aujourd’hui il est une série culte.

Année 2003

Saisons: 5

Épisodes: 91

Durée approximative: 20 minutes

La foule informatique

Aussi connu sous le nom de « The Computer Scientists », c’est une sitcom britannique classique. Il se concentre sur les problèmes quotidiens de deux informaticiens ayant des problèmes sociaux qui travaillent dans une grande entreprise, et leur nouveau patron, le « inepte » Jen Barber, qui n’a aucune idée des ordinateurs. Si vous pouvez le voir dans version originale avec sous-titres, mieux.

Année: 2006

Saisons: 5

Épisodes: 25

Durée approximative: 25 minutes

Famille moderne

Bien qu’à force d’épisodes et de rediffusions, beaucoup considèrent que la série a déjà atteint son apogée, la vérité est que du début à la fin, Modern Family capture la même comédie naturelle et traditionnelle que Brooklyn Nine-Nine. Avec une distribution chorale d’une douzaine de personnages, Modern Family raconte les problèmes quotidiens de trois familles américaines apparemment très différentes.

Année 2009

Saisons: 11

Épisodes: 250

Durée approximative: 20 minutes

Dans les stands

Dans les stands est un sitcom traditionnelle qui se concentre sur une équipe NASCAR, American Formula One. Avec un humour et personnages très similaires Pour ceux vus à Brooklyn, Nine-Nine est une très bonne alternative à la série policière, même si oui, pour le moment il n’a pas trop d’épisodes disponibles.

Année: 2021

Saisons: 1

Épisodes: 10

Durée approximative: 25 minutes

Comment j’ai connu ta mère

Aussi connu sous son nom d’origine, Comment j’ai rencontré ta mère est un marathon de comédie qui retrouver l’esprit des amis de la meilleure manière possible. Cinq protagonistes, tous des amis, qui vivent des histoires liées à leur vie quotidienne à New York, qui comprend tout, de la recherche de l’amour à Des intrigues épisodiques aussi absurdes qu’hilarantes. L’une des meilleures sitcoms de ces dernières années et dont il est impossible de se lasser.

Année 2005

Saisons: 9

Épisodes: 208

Durée approximative: 20 minutes

Communauté

Nous sommes peut-être avant la meilleure alternative possible à Brooklyn Nine-NineMerci en partie à un casting complet et varié et à des références constantes à la culture populaire américaine. Avec un style de humour blanc et une capacité constante à surprendre le spectateur, Community se concentre sur une groupe d’étude particulier d’une université fictive. 100% recommandé.

Année 2009

Saisons: 6

Épisodes: 110

Durée approximative: 20 minutes

Le bon endroit

Avec juste la bonne dose de drame, The Good Place est une sitcom pas trop conventionnelle qui plonge dans des sujets aussi profonds que la philosophie, le poids de l’existence ou de la mort. Bien sûr, tout cela avec un humour simple et efficace né de l’un des principaux scénaristes et producteurs de The Office. Une comédie pour rire, pleurer et surtout, penser.

Année: 2016

Saisons: 4

Épisodes: 50

Durée approximative: 30 minutes

Bonne nouvelle

Grâce en partie à la main de Tina Fey dans la production exécutive, Great News rappelle quelque peu le célèbre 30 Rock hit, encore plus si l’on tient compte du fait que les deux séries se concentrent sur le quotidien du « monde » de la télévision. Avec des dialogues agiles et des protagonistes qui sont de véritables totems de la comédie, Great News se concentre, tout au long de ses deux saisons, sur un producteur de nouvelles qu’un stagiaire très particulier vient d’arriver …

Année: 2017

Saisons: 2

Épisodes: 23

Durée approximative: 22 minutes

Police du paradis

Si Brooklyn Nine-Nine avait un cascadeur animé, cela ressemblerait certainement beaucoup à Paradise Police. Ce comédie de bande dessinée avec une touche hooligan suivez le jour le jour de force de police d’une petite ville américaine où son patron à succès se heurte à son fils maladroit, un nouveau venu dans le monde policier.

Année: 2018

Saisons: 3

Épisodes: 30

Durée approximative: 30 minutes

