Entrevías : qui revient dans la saison 2 de la série Netflix

Netflix

La populaire série Entrevías revient sur Netflix avec sa deuxième saison et dans Spoiler nous vous disons quels personnages feront partie de ce nouveau lot d’épisodes.

© IMDbentrevias

L’histoire de entreviasla série de Netflix, Il est centré sur Tirso Abantos, un ancien soldat qui vit dans un quartier assiégé par le trafic de drogue et la violence constante. Dans ce contexte peu favorable, cet homme va devoir s’occuper de sa petite-fille adolescente : Irène. Malheureusement, la jeune femme n’est pas contente de ce qu’elle doit vivre et tente de s’enfuir avec son petit ami, cependant, ils devront bientôt demander de l’aide à Tirso en raison de problèmes avec les trafiquants.

La deuxième saison d’entrevías a le retour de plusieurs personnages qui sont déjà apparus dans le premier lot d’épisodes de ce programme qui a fait ses débuts en mai de l’année dernière, devenant l’une des séries les plus regardées sur Netflix c’est pourquoi beaucoup veulent connaître les détails de ce qui va arriver dans ce programme télévisé très populaire.

+ Les personnages qui reviennent à Entrevías

.4. Luis Zahera est Ezequiel

C’est un policier corrompu qui profitera de la mauvaise humeur de Tirso et de sa fureur pour devenir le seigneur et maître du quartier. Comme tous les officiers de cette classe, il fait ce qu’il juge bon et n’accorde de protection qu’à ceux qui lui donnent quelque chose en retour. La vérité est que, d’une manière ou d’une autre, il maintient un certain degré de contrôle sur l’endroit, quelque chose qu’il considère comme sa grande réussite, et sûrement pour cette raison, personne n’a essayé de l’arrêter auparavant.

.3. Felipe Londono est Nelson

C’est à propos du petit ami colombien d’Irene. vit entouré de « mal ensemble » Au moins jusqu’à ce que la quincaillerie de Tirso lui donne une raison de vivre. Cependant, une fois qu’il est en couple avec Irene, ils prévoient tous les deux de s’échapper de entrevias mais rien ne se passe comme ils s’y attendaient, mettant leur vie en danger et ayant donc besoin de l’aide du grand-père et de l’ancien militaire d’Irène.

.2. Nona Sobo est Irène

Elle est la petite-fille de Tirso, une adolescente insoumise et insoumise d’origine vietnamienne. Elle emménage avec son grand-père parce que sa mère ne peut pas la contrôler. Dans les premiers épisodes de la série, elle rencontre Nelson, ils tombent amoureux et décident de s’enfuir ensemble, mais vous pouvez être sûr que tout plan Irene n’ira jamais comme elle le souhaite et elle devra demander de l’aide à son grand-père pour obtenir devant.

.1. José Coronado est Tirso Abantos

C’est un ancien militaire qui possède une quincaillerie dans le quartier qui, suite à un incident familial, est contraint de s’occuper de sa petite-fille dans le but de l’éduquer dans le bon sens, c’est pourquoi il se confronte aux membres du gang local. Il a participé à la guerre de Bosnie et a quitté l’armée il y a près de trente ans. Il est capricieux, solitaire et ne montre pas beaucoup d’affection à sa famille.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?