Comment enregistrer un appel WhatsApp

La plateforme de messagerie instantanée Whatsapp il est également de plus en plus utilisé pour effectuer des appels vocaux: les communications se font sur Internet et n’affectent pas les minutes incluses dans les offres téléphoniques des opérateurs, et ne nécessitent pas de surtaxe dans le cas de contacts à trouver à l’étranger. Plus les appels passés via la plateforme de messagerie instantanée ils peuvent être enregistrés d’une manière un peu plus simple par rapport aux appels téléphoniques normaux.

Enregistrer un appel WhatsApp avec un PC ou un Mac

La meilleure façon d’enregistrer un appel audio WhatsApp est toujours d’utiliser un appareil externe. Qui a un iPhone et un Mac disponible peut connecter le téléphone à l’ordinateur avec son câble Lightning et demander au Mac de reconnaître l’iPhone comme un microphone. Pour ce faire, ouvrez simplement Quicktime et créez un nouvel enregistrement audio à partir du menu Fichier. Parmi les options d’enregistrement, il y en a une qui vous permet de capturer l’audio généré par le téléphone: une fois l’enregistrement sélectionné et lancé, tout ce qui est lu et enregistré par l’iPhone est capturé par le Mac, y compris les appels vocaux sur WhatsApp. Entre les appareils Android et PC il devrait suffire de connecter le premier au second avec un câble audio et, avant de passer l’appel, de commencer à enregistrer avec une application comme Audacity en prenant soin de sélectionner le microphone externe comme source pour l’enregistrement.

Enregistrer un appel WhatsApp à l’aide du haut-parleur externe

La façon la moins professionnelle d’enregistrer un appel vocal sur WhatsApp est également la plus pratique et la plus simple: utiliser le haut-parleur externe du smartphone et capturer l’audio avec un autre périphérique externe, que des câbles de connexion et des logiciels associés soient disponibles ou non. L’outil d’enregistrement peut être un ordinateur ou un autre smartphoner: il a simplement besoin d’un microphone et d’une application d’enregistrement. L’inconvénient est que les appels doivent être effectués tout en gardant l’audio à portée du deuxième gadget e par conséquent, ils ne seront pas particulièrement lisses ou clairs dans la rediffusion.

Enregistrez un appel WhatsApp depuis votre smartphone

Sans ordinateur et câbles disponibles, il est toujours possible d’enregistrer des appels WhatsApp, à condition que vous utilisiez un téléphone Android et une application comme Cube Recorder, spécialisée dans l’interception d’appels audio à partir de services VoIP tels que WhatsApp, Messenger et Skype. L’enregistreur peut être téléchargé à partir du Play Store et nécessite de nombreuses autorisations, accordées, ce qui vous permet cependant de capter l’audio des appels assez clairement. Les fichiers sont enregistrés dans la mémoire de l’appareil et les deux parties sont enregistrées. Si Cube Recorder ne fonctionne pas, vous devrez rechercher d’autres applications, mais veillez à ce qu’elles soient conçues pour fonctionner avec les appels VoIP.

Quelle que soit la méthode choisie, il y a deux avertissements: avertir les interlocuteurs de l’enregistrement en cours et ne le divulguer à personne. Bien que les solutions répertoriées vous permettent d’effectuer des enregistrements en secret, divulguer le matériel obtenu sans le consentement de toutes les parties impliquées constitue un délit. Il y a des cas dans lesquels la loi prévoit la diffusion de conversations enregistrées, mais en général l’audio enregistré par un appel WhatsApp doit rester privé.

