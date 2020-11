YG et Nipsey Hussle ont été les grands gagnants du jour du scrutin

Joe Biden sera le prochain président. Cependant, il n’a pas obtenu sa victoire le jour du scrutin, car il faut apparemment beaucoup de temps pour compter les votes par correspondance.

YG et Nipsey Hussle ont eu une grande journée électorale. Le cracheur de Bompton et l’hymne anti-Trump du défunt Crip « F * ck Donald Trump » ont fait un bond de 221% de leurs ventes le 3 novembre et ont vu une augmentation de 338% des flux, passant de 338% de 240 000 à 1 050 000.

Cependant, une fois que Trump quittera la Maison Blanche, nous imaginons que les ventes et les flux de «FTD» entreront dans un déclin permanent.