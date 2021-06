La NASA commémore Juneteenth avec une vue historique de l’espace

Pour commémorer le 19 juin après qu’il a été fait un jour férié fédéral en 2021, la NASA a partagé cette image de Galveston, Texas capturée depuis la Station spatiale internationale en 2013. (Crédit image : NASA)

La NASA commémore juinteenth le samedi 19 juin avec une vue historique depuis l’espace.

Samedi, Le 19 juin marque le 19 juin , officiellement Juneteenth National Independence Day et également connu sous le nom de Jubilee Day, Emancipation Day et Black Independence Day, qui célèbre la fin de l’esclavage aux États-Unis

La fête commémore le 19 juin 1865 – un jour où les Afro-Américains réduits en esclavage à Galveston, au Texas, ont finalement pu revendiquer leur liberté lorsque les troupes de l’Union ont proclamé la liberté des esclaves au Texas, plus de deux ans après que le président Abraham Lincoln a signé la proclamation d’émancipation, un ordre mettant fin à l’esclavage. Alors que la proclamation de Lincoln a libéré de nombreux esclaves aux États-Unis, elle a d’abord été ignorée par de nombreux États confédérés.

Pour honorer la fête, qui a été officiellement déclarée fête fédérale hier (17 juin) par le président Joe Biden, la NASA partagé une image de l’espace de Galveston, Texas brillant la nuit.

En rapport: Charles Bolden, le 1er administrateur noir de la NASA, s’exprime sur le racisme systémique

Faire de Juneteenth une fête fédérale reconnaît que « (1) l’histoire doit être considérée comme un moyen de comprendre le passé et de résoudre les défis de l’avenir ; et (2) la célébration de la fin de l’esclavage est une partie importante et enrichissante de l’histoire et l’héritage des États-Unis », l’administrateur de la NASA Bill Nelson dit dans un communiqué .

L’image partagée par la NASA a été capturée par l’équipage de l’Expédition 36 en 2013 à bord du Station spatiale internationale . Sur l’image, vous pouvez voir les zones métropolitaines du Texas illuminées contre le ciel nocturne sombre, avec Galveston visible dans le coin inférieur droit.

À ce jour, il n’y a eu que 19 astronautes noirs de la NASA, dont 15 ont volé dans l’espace. Seulement trois d’entre eux étaient des femmes, et sur les quatre qui n’ont jamais volé dans l’espace, trois étaient des femmes.

Rien que l’année dernière, l’astronaute de la NASA Victor Glover est devenu le premier astronaute noir à rejoindre l’équipage de la station spatiale et à rester pendant une période prolongée dans le laboratoire en orbite lorsqu’il a volé en tant que pilote dans le cadre de l’Expédition 64 avec la mission Crew-1 de SpaceX, lancée le 15 novembre 2020.

Envoyez un e-mail à Chelsea Gohd à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.