Black Summoner Episode 13 Date de sortie, compte à rebours, liste des épisodes – Tout ce que vous devez savoir

Beaucoup de gens qui aiment regarder cet anime recherchent actuellement la date de sortie de l’épisode 13 de Black Summoner. Tous les fans de cette série deviennent vraiment fous pour cet épisode à venir et pour connaître toutes les informations possibles sur cet épisode, les fans recherchent sur différentes pages. Pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Ici, nous partagerons tous les détails concernant la date de sortie de l’épisode 13 de Black Summoner. Ici, vous découvrirez également de nombreuses autres informations telles que Où regarder cette série, la liste des épisodes et bien plus encore. Alors sans plus tarder, sachons toutes ces choses ci-dessous.

C’est un anime japonais et le nom de sa société de production est Tokyo MX. Cette série est également connue sous le nom de

Kuro no Shoukanshi. Le premier épisode de cet anime est sorti le 9 juillet 2022. En très peu de temps, cette série a réussi à gagner en popularité non seulement au Japon mais aussi dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cet anime suit Kelvin et au début de la série, vous verrez qu’il se réveille dans un endroit étrange et qu’il a perdu la mémoire. Plus tard, il se rend compte qu’il a des super pouvoirs après avoir perdu la mémoire. Cette série animée est très intéressante et après avoir regardé ses épisodes précédents, les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 13 de Black Summoner. Alors sachons-le.

Date de sortie de l’épisode 13 de Black Summoner

Maintenant, si nous parlons de la date de sortie de l’épisode 13 de Black Summoner, dans cette saison en cours, il n’y a que 12 épisodes et pour la prochaine saison, vous devrez attendre la prochaine saison de la série. Le dernier épisode de cette saison est sorti le 24 septembre 2022 et si vous ne l’avez pas regardé jusqu’à présent, allez le regarder en premier. Nous partagerons toutes les mises à jour concernant cette série sur cette page.

Où diffuser Black Summoner?

Si vous voulez regarder cette série animée, vous pouvez la regarder sur Tokyo MX et c’est le réseau officiel de cet anime. Vous pouvez également le diffuser sur Crunchyroll. Donc, si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez diffuser tous les épisodes ici.

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes de cette saison en cours.

Réincarné sans souvenirs

Chevalier noir

Un secret partagé avec la guilde et une esclave

Démon

Fille du roi démon

Riz et voleurs et héros

Bataille avec les héros

De retour à Parth et la déesse arrive

Invocation de héros

Nouvelle famille

Examen de promotion de rang S

Un autre réincarné

Liste des acteurs

Maintenant, nous allons partager ici la liste des personnes qui ont donné leur voix à votre personnage préféré dans cet anime.

Kristen McGuire dans le rôle de Setsuna Shiga

Kristian Eros comme supplémentaire

Molly Zhang comme Beth

Kenny James comme Léo

Sara Ragsdale comme Carol

Casey Casper dans le rôle de Claire

Justin Briner comme Cashel

Brittney Karbowski comme Ange

Alexis Tipton comme Sera

Tia Lynn Ballard comme Melfina

Justin Cook comme Victor

Le dernier mot

Nous concluons cet article avec l’espoir que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 13 de Black Summoner, où diffuser cette émission en ligne dans le monde entier, son nombre total d’épisodes et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 13 de Black Summoner, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider de la meilleure façon possible.

