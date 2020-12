Voici tout ce qui est ajouté à Amazon Prime Video en janvier 2021

Amazon Prime Video ajoute un tas de nouveaux contenus pour accueillir la nouvelle année en janvier 2021. Une nuit au Roxbury, Cloverfield, The Truman Show et bien d’autres seront disponibles en streaming le 1er janvier.

Le service de streaming, qui a récemment révélé une nouvelle bande-annonce pour sa prochaine comédie très attendue Coming 2 Amérique, comprend également le drame emblématique des années 2000 Dexter, qui met en vedette Michael C. Hall en tant que tueur en série qui tue d’autres tueurs en série. Les autres ajouts notables incluent L’interview, The Longest Yard, Dr. Strangelove Ou: Comment j’ai appris à arrêter de m’inquiéter et à aimer la bombe, et plus.

Consultez la liste complète de ce qui est ajouté à Amazon Prime ci-dessous.

FILMS

1900

Une nuit au Roxbury

Arachnophobie

Bloody Sunday

Flêche brisée

Frères

Chaplin

Cloverfield

Coneheads

Confessions d’un accro du shopping

Donnie Brasco

Dr Strangelove Ou: Comment j’ai appris à arrêter de m’inquiéter et à aimer la bombe

Échapper à Alcatraz

Le Bayou d’Eve

Face / Off

Frankenstein et le monstre de l’enfer

Fille le plus probable

Bonne chance Chuck

Gun Duel à Durango

Combat au canon OK Corral

In & Out

le jazz (Documentaires PBS)

Embrassez les filles

Dernier des Mohicans

Légion

Comme un pro

J’adore les tonneliers

Ligue majeure

Maître et commandant: l’autre côté du monde

Peggy Sue s’est mariée

Endroits au coeur

Prémonition

Fierté

Pousser

Concernant Henry

Ride Out For Revenge

Sel

Signé scellé délivré (Poinçonner)

Panneaux

Nourriture de l’âme

Feu de Saint-Elme

Homme d’étoiles

Star Trek au-delà

La légende du laiton

Les frères Mcmullen

Le refroidisseur

Ce qui appartient au démon

L’entreprise

L’interview

La légende de Bagger Vance

La plus longue cour

Le pacificateur

Mort ou vif

Les fils de Katie Elder

La ville

Le spectacle de Truman

La famille qui s’attaque à Tyler Perry

Vampire à Brooklyn

Virtuosité

Marcher la tête haute

Guerre

Quand un homme aime une femme

Où l’espoir grandit

Wonder Boys

la télé

Civilisations anciennes de l’Amérique du Nord: Saison 1 (Les Grands Cours)

Bébé Looney Tunes: Saison 1 (Boomerang)

Maison Beecham: Saison 1 (PBS Masterpiece)

Faire monter Bates: Saison 1 (Up Faith & Family)

Changer la composition corporelle par l’alimentation et l’exercice: Saison 1 (Les Grands Cours)

Commandements: Saison 1 (sujet)

Dexter: Saisons 1-8

J’ai survécu … au-delà et en arrière: Saison 1 (A&E Crime Central)

Rocco Schiavone: meurtres glacés: Saison 1 (PBS Masterpiece)

Simplement Ming: Saison 14 (PBS Living)

Texas Metal: Saison 1 (MotorTrend)

L’univers: Saison 1 (History Vault)

Chêne puissant

Gretel et Hansel

Se – Film original d’Amazon

Le silence

La section rythmique

Une nuit à Miami – Film original d’Amazon

Tandav: Saison 1

Seul

Pandore: Saison 2

Grantchester: Saison 5

Flack – Série originale d’Amazon: Saison 1

Jessy et Nessy – Série originale d’Amazon: nouveaux épisodes

Combat de poussins

Mortel