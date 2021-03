La mort de Disney sur le Nil ne refondra pas Armie Hammer à la suite d’allégations d’abus

Disney a une situation entre ses mains en ce qui concerne la sortie Mort sur le Nil, la suite à venir de Meurtre sur l’Orient Express. Armie Hammer, qui a été accusé de viol et d’autres actes de maltraitance, est maintenant pris dans un scandale très médiatisé. Il est l’un des principaux acteurs du film. Sa date de sortie a récemment été reportée au début de 2022, ce qui donne au studio le temps de régler les choses. Mais cela va devenir un cauchemar de relations publiques avec peu ou pas de bonnes options. Cependant, au moins une option a été retirée de la table, car Hammer ne sera pas refondu.

Selon un nouveau rapport, le rôle d’Armie Hammer dans Mort sur le Nil est significatif. Alors que le film possède un énorme ensemble, on dit qu’il pourrait être considéré comme le rôle principal masculin. Il serait donc presque impossible, pour ne pas dire extrêmement coûteux, pour Disney de refondre le rôle et de reprendre ces parties du film. Cela a été fait avec Ridley Scott’s Tout l’argent du monde. Suite aux nombreuses allégations d’inconduite sexuelle de Kevin Spacey, le studio a retiré Spacey du film, le remplaçant par Christopher Plummer. Mais ce n’est pas faisable dans cette situation.

En retardant encore une fois la sortie, Disney a l’occasion de voir comment les choses se déroulent avant d’élaborer une stratégie. Peu importe comment les choses bougent, c’est un cauchemar de situation pour un studio. Avec Armie Hammer, le casting comprend également des personnalités comme Gal Gadot, Annette Bening, Russell Brand et Letitia Wright, entre autres. Des centaines de personnes ont travaillé sur le film et les actions présumées d’un homme peuvent couler le navire. Un dirigeant de studio rival sans nom a suggéré que c’était peut-être le seul moyen pour Disney de fonctionner avec lui à ce stade, en disant ce qui suit.

«Il semble que la seule façon de procéder est de se présenter et de dire:« Des centaines de personnes ont travaillé sur ce projet, et nous ne l’abandonnons pas à cause d’un seul individu ».

Une autre révélation douloureuse, d’un point de vue commercial, est que Mort sur le Nil aurait pu être publié il y a un certain temps. Le réalisateur Kenneth Branagh a travaillé sur les malheureux Artemis Fowl avant de se lancer dans le travail sur sa suite de Meurtre sur l’Orient Express. Disney aurait rappelé le cinéaste pour qu’il retravaille Artemis Fowl, qui a retardé la production sur Mort sur le Nil. À la fin, Artemis Fowl a tanké de manière critique et a de toute façon été jeté directement à Disney +. Si Branagh avait été autorisé à poursuivre le calendrier de production original, Mort sur le Nil aurait été libéré avant que le scandale de viol d’Armie Hammer n’éclate.

Cela ne veut pas dire qu’une version antérieure, ou une sortie sur Disney + / Hulu, aurait excusé Armie Hammer de ses actions présumées. Cela aurait simplement rendu la sortie plus possible et aurait pu aider à sauver le travail des centaines de membres de la distribution et de l’équipe qui ont travaillé sur le film. Ce sont des allégations très graves. Hammer, pour sa part, a nié toutes les accusations portées contre lui. Mais, dans la chronologie fournie par son accusateur, ces incidents, s’ils étaient vrais, se seraient produits avant la réalisation de Mort sur le Nil.

La carrière d’Armie Hammer est en spirale depuis que les accusations d’une femme nommée Effie ont fait surface pour la première fois. Hammer a été exclu de plusieurs projets clés, y compris celui de Jennifer Lopez Mariage au fusil de chasse, aussi bien que L’offre, une série sur la fabrication de Le parrain. Plus récemment, l’acteur a perdu son rôle dans le thriller à venir Espion d’un milliard de dollars. Mort sur le Nil devrait actuellement arriver en salles le 11 février 2022. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Variety.

Sujets: Mort sur le Nil, Disney, inconduite sexuelle