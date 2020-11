Savez-vous comment Gordon Ramsay prend ses œufs?

Gordon Ramsay fait sensation sur les réseaux sociaux depuis le début de la quarantaine. Le chef acclamé et personnalité de la télévision s’est tourné vers Twitter et Tik Tok pour critiquer les créations culinaires des fans et des malheureux chefs à domicile. Son incursion dans le jeu des médias sociaux n’est cependant pas nouvelle. En 2015, Ramsay s’est rendu disponible pour une AMA Reddit et a partagé certains de ses plats préférés, y compris la façon dont il aime ses œufs. Son plat préféré aux œufs pourrait être un peu surprenant.

Gordon Ramsay est connu pour le boeuf Wellington

Ramsay était heureux de discuter du petit-déjeuner avec les fans en 2015, mais ce n’est pas le repas qui a rendu le chef célèbre. Ramsay est surtout connu pour son attitude sarcastique et son affinité pour un boeuf Wellington parfaitement cuit. Ramsay’s Beef Wellington est réputé dans le monde entier.

Le boeuf Wellington est un plat notoirement difficile à perfectionner. Le repas anglais consiste en un filet ou un filet de bœuf enrobé de duxelles puis enveloppé dans une pâte feuilletée. Le filet est cuit puis tranché pour une consommation individuelle. Ramsay est tellement lié au plat qu’il est servi dans plusieurs de ses meilleurs restaurants. Le chef acclamé ne mange cependant pas régulièrement de boeuf Wellington.

Gordon Ramsay admet qu’il s’assoit rarement pour un repas

Ramsay ne mange pas toujours de plats haut de gamme. Le célèbre chef et personnalité de la télévision a clairement indiqué qu’il était un peu trop occupé la plupart du temps pour s’asseoir pour un bon repas. Lors d’une AMA Reddit, Ramsay a déclaré qu’il souscrivait généralement au style de restauration observé à Hong Kong. Il a dit aux fans qu’il mange des morceaux ici et là. En général, il consomme 4 ou 5 petits bols de nourriture tout au long de la journée.

Ramsay a admis qu’il était difficile pour lui de s’asseoir pour un long repas. Il pense également qu’avoir un peu faim l’aide à perfectionner sa nourriture car cela le maintient sur ses orteils. Il a admis qu’il passait beaucoup de temps à goûter ce qu’il cuisine, alors il se remplit de cette façon aussi

Son plat de petit-déjeuner préféré est un simple aliment de base mis en valeur d’un cran

Ramsay peut ne pas s’asseoir régulièrement pour le déjeuner ou le dîner, mais il était heureux de partager son plat d’œufs préféré avec les fans. Dans le même Reddit AMA, Ramsay a déclaré aux fans qu’il aimait les œufs brouillés au petit-déjeuner, mais qu’il ne s’agissait pas simplement d’œufs brouillés.

Il a dit qu’il appréciait ses œufs sur une tranche de pain au levain. Pour donner un coup de fouet aux choses, il ajoute de la sauce Worcestershire au repas rapide et facile. Ramsay, cependant, pourrait ne pas apprécier ces œufs le matin. Il a noté que les œufs brouillés sont un bon repas à toute heure du jour ou de la nuit.