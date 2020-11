L’acteur de Dark Vador David Prowse se souvient alors que Hollywood pleure la légende de Star Wars

Hollywood rend hommage à Guerres des étoiles légende David Prowse. Le bodybuilder / acteur est décédé à l’âge de 85 ans après une longue bataille contre le cancer de la prostate. Bien que Prowse ait eu une longue carrière, il est surtout connu pour être l’acteur sous le costume emblématique de Dark Vador dans l’original Guerres des étoiles trilogie. James Earl Jones a fourni la voix, mais les mouvements menaçants mémorables ont tous été réalisés par Prowse en Un nouvel espoir, L’empire contre-attaque, et Le retour du Jedi.

Quand est venu le temps d’exprimer Dark Vador, George Lucas et son équipe ne pensaient pas que l’accent West Country de Dave Prowse était ce qu’il fallait pour exprimer le méchant Vader. Indépendamment, David Prowse était Vader et certaines de ses co-stars lui rendent désormais hommage sur les réseaux sociaux. « Tellement triste d’apprendre que David Prowse est décédé », a tweeté Mark Hamill. « C’était un homme gentil et bien plus que Dark Vador. Acteur-Mari-Père-Membre de l’Ordre de l’Empire britannique-3 fois Champion d’haltérophilie britannique et icône de la sécurité the Green Cross Code Man. Il aimait ses fans autant qu’eux l’ai aimé. »

L’acteur de C-3PO, Anthony Daniels, a tweeté: « Encore une triste nouvelle. Dave est parti. Je ne pense pas que 3PO ait jamais affronté la puissante présence de Vader sur le plateau, autre que comme un sac de morceaux sur les épaules de Chewie dans le congélateur de carbone. Mais la figure emblématique de Dave a dominé le film fini en 1977 et l’a fait depuis. Et continuera de le faire. » L’acteur de Lando Calrissian Bill Dee Williams a déclaré: « Incroyablement triste d’apprendre que Dave Prowse est décédé. C’était un grand cadeau de travailler avec lui et un honneur de l’appeler mon ami. » Prowse n’est apparu que dans l’original Guerres des étoiles trilogie et fait quelques apparitions pour des produits, notamment des jeux vidéo et des jeux de société, au fil des ans.

Chauffeur bébé Le réalisateur Edgar Wright a également pris le temps de rendre hommage à David Prowse. «En tant qu’enfant, Dave Prowse ne pourrait pas être plus célèbre pour moi; traquant le long des couloirs comme le mal incarné dans le rôle de Dark Vador et empêchant toute une génération de gamins d’être fauchés dans la rue en tant qu’homme du code de la Croix verte», a-t-il tweeté . « Repose en paix, le meilleur de Bristol. » L’acteur Joe Manganiello était également un grand fan de la représentation de Darth Vader par Prowse. Vous pouvez lire ce qu’il avait à dire ci-dessous.

« David Prowse dans le rôle de Dark Vador était BRILLANT. Il était incroyablement magique dans ce costume. J’ai regardé Empire tant de fois avec le son éteint juste pour voir comment il bougeait. Ses choix physiques étaient aussi emblématiques que la voix de James pour moi et à part tout cela, il était un homme si gentil. «

Daniel Logan, qui a joué le jeune Boba Fett dans Attaque des clones a tweeté: « Dark Vador ne serait pas la même chose sans vous dans le costume. Nous nous sommes bien amusés et nous avons ri de nombreux autres au fil des ans. Heureux d’avoir pu vous appeler un ami. Reposez-vous maintenant et ne faites plus qu’un avec la Force. ! » Le mandalorien La star et réalisateur Carl Weathers dit: « RIP David Prowse. Cette stature a tellement contribué à la légende de Dark Vador. » BBC News a été le premier à annoncer la mort de David Prowse.

Plus de tristes nouvelles. Dave est parti. Je ne pense pas que 3PO ait jamais affronté la puissante présence de Vader sur le plateau, à part comme un sac de morceaux sur les épaules de Chewie dans le congélateur de carbone. Mais la figure emblématique de Dave a dominé le film fini en 77 et l’a fait depuis. Et continueront à le faire. – Anthony Daniels (@ ADaniels3PO) 29 novembre 2020

Incroyablement triste d’apprendre que Dave Prowse est décédé. C’était un super cadeau de travailler avec lui et un honneur de l’appeler mon ami 💔#RIPDaveProwse#Guerres des étoiles – Billy Dee Williams (@realbdw) 29 novembre 2020

RIP David Prowse. Cette stature a tellement contribué à la légende de Dark Vador. #BePeacehttps://t.co/0YWlZVolRV – Carl Weathers (@TheCarlWeathers) 29 novembre 2020

Triste d’entendre le décès d’un #Guerres des étoiles membre de la famille. RIP Dave Prowse. Dark Vador ne serait pas le même sans vous dans le costume. Nous nous sommes bien amusés et nous avons ri par contre ensemble au fil des ans. Heureux d’avoir pu vous appeler un ami. Reposez-vous maintenant et ne faites qu’un avec la Force! pic.twitter.com/st28CQGckF – Daniel Logan (@Daniel_Logan) 29 novembre 2020

#DaveProwse nous a quittés. #fanfamily Nous le connaissions mieux que #Dark Vador Dave m’a mis en forme / m’a formé pour mon rôle dans Matador. C’était un homme authentique, gentil et aimant, aimant la vie, la famille, le fitness et ses fans. Dave était une grande partie de notre #confamily son sourire nous manquera. Jb pic.twitter.com/t91c5JCcTS – John Barrowman MBE (@JohnBarrowman) 29 novembre 2020

David Prowse comme Dark Vador était BRILLANT. Il était incroyablement magique dans ce costume. J’ai regardé Empire tant de fois sans le son juste pour voir comment il bougeait. Ses choix physiques étaient aussi emblématiques que la voix de James pour moi et à part tout cela, il était un homme si gentil. DÉCHIRURE pic.twitter.com/8OXI7DFdWZ – JOE MANGANIELLO (@JoeManganiello) 29 novembre 2020

Enfant, Dave Prowse ne pouvait pas être plus célèbre pour moi; traquer le long des couloirs en tant que mal incarné dans le rôle de Dark Vador et empêcher toute une génération de gamins d’être fauchés dans la rue en tant que l’homme du code de la Croix verte. Reste en paix, le meilleur de Bristol. https://t.co/VYdxM37JWb – edgarwright (@edgarwright) 29 novembre 2020

Dave Prowse, le Darth Vader original est décédé. Un soir dans un bar de convention, Mike Perkins et moi avons pu parler un peu avec lui. Nous avons pensé que tout le monde lui posait toujours des questions sur Star Wars, alors nous l’avons interrogé sur son temps en tant que Green Cross Code Man. Ce dont il était très fier. pic.twitter.com/mxf9GXjdMU – 𝙳𝚊𝚗 𝚂𝚕𝚘𝚝𝚝 (@DanSlott) 29 novembre 2020

David Prowse, merci d’avoir donné vie à mon enfance en incarnant l’un des plus grands méchants de l’histoire du cinéma. Mais comme @HamillHimself dit, tu es bien plus que l’homme derrière le masque. Vos réalisations considérables dans la vie sont un exemple pour tant de personnes. Merci. DÉCHIRURE. – Liam McIntyre (@Liam_J_McIntyre) 29 novembre 2020

Je suis allé à ma première convention quand j’avais 12 ans en 1983. Mon père nous a conduits 60 miles à Los Angeles pour voir David Prowse. Mais quand nous sommes arrivés, j’avais trop peur de l’approcher pour un autographe. 34 ans plus tard, en 2016, il signait en face de moi et tellement … (C’était un homme très gentil.) pic.twitter.com/mjZTqakSsg – Rikki Simons (@rikkisimons) 29 novembre 2020

«J’avais travaillé dans A Clockwork Orange avec Stanley Kubrick et, puisque Stanley était un réalisateur si prestigieux, cela m’a ouvert toutes sortes de portes. David Prowse, 1er juillet 1935-28 novembre 2020. pic.twitter.com/QdI2gxUJjY – Stanley Kubrick (@StanleyKubrick) 29 novembre 2020

Vous pouvez vraiment voir le niveau d’aversion du @guerres des étoiles franchise qui n’a pas encore reconnu le décès de leur original Darth Vader, David Prowse. Il est temps de laisser votre colère s’estomper et de reconnaître le décès de cet homme. – steve_grad (@Steve_Grad) 29 novembre 2020

David Prowse (1935-2020): l’acteur qui a habité l’un des méchants emblématiques de mes années de formation, RIP. pic.twitter.com/n4S8Oi3VgU – Kenneth Oppel (@kennethoppel) 29 novembre 2020

