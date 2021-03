Date A Live Saison 4- Date de sortie et tout ce que nous savons jusqu’à présent!

Les fans de Date A Live Saison 4 ne peuvent pas contenir leurs excitations car les fuites officielles ont confirmé qu’il y aura une quatrième saison. La confirmation a envoyé une vague de folie à travers le fandom. De plus, la quatrième saison s’intitulera «Date A Live IV». L’anime sortira au printemps 2021. Ce n’est pas seulement une bonne nouvelle pour le studio d’animation, mais aussi pour les fans.

L’autre nouvelle passionnante pour le fan de Date A Live est un projet d’anime en production actuellement, qui sera uniquement axé sur Kurumi. La série dérivée de Date A Bullet de Date A Live recevra sa propre émission animée. Le Manga est écrit et illustré par Joushi Tachibana. La série manga Date A Live se vend plutôt bien. Le 21e volume de Manga vient de sortir au Japon.

Date d’une saison 4 en direct

Le créateur de l’anime et du manga connu sous le nom de Joushi Tachibana est actif sur Twitter. Il a donc décidé de taquiner les fans avec Date A Live Saison 4, et il a également donné des informations et une confirmation qu’un anime Date A Bullet est en cours de réalisation.

Joushi Tachibana a tweeté une photo de Nio Honjou et Mukuro Hoshimiya, ce qui a montré aux fans que le message concernait Date A Live Saison 4. Les fans priaient pour un film qui couvrirait des arcs de deux étages au lieu d’une saison avec un arc . Vous pouvez regarder les trois premières saisons sur Crunchyroll et Funimation.

Date A Live Saison 4 Date de sortie

Les créateurs de Date A Live et les studios d’animation ont poussé la sortie plus loin, leur faisant croire qu’il n’y aura jamais de saison. Cinq ans après la sortie de la saison 3 de Date A Live, nous avons annoncé la saison 4 intitulée «Date A Live IV», qui sera lancée et publiée au printemps 2021. Joushi Tachibana a écrit le roman avec Tsunako comme illustrateur. Il sera adapté en anime pour la quatrième saison.

Le 19 mars 2020, le dernier volume des Light Novels est sorti. Il y a 22 volumes de romans légers réalisés par ce duo. Le Manga n’a pas eu un impact aussi énorme sur le marché japonais des mangas et a été abandonné après un certain temps.

Date d’un anniversaire de 10 ans en direct quel banger, pourquoi dois-je attendre toute l’année pour la saison 4? pic.twitter.com/2dWW6oB68M – Nix (@_Njox) 20 mars 2021

Le Manga a été annulé en 2012, et il n’y a aucune nouvelle ou annonce du retour du manga sur les rails. Cela signifie que l’adaptation du manga est loin, très loin de là où se trouve l’anime en ce moment. Les éditeurs de la série de romans légers n’ont pas encore publié de version officielle traduite en anglais. C’est là que la communauté vient pour vous aider. Les traductions faites par les fans sont aussi bonnes que les traductions officielles. Eh bien, les fans se soucient les uns des autres pour faire ce genre de choses.

Date A Live Novel et Manga

Il y a toute une différence entre la série Date a Live Manga et la série Light novel. Le Light Novel s’est terminé avec 22 volumes! Le 19 mars 2020.

Les fans ont arrêté les traductions des fans en 2015, au volume 13. Vous pouvez toujours trouver 13 volumes en ligne en anglais maintenant qu’il y a deux grandes annonces faites. La couverture médiatique occidentale incitera-t-elle les éditeurs à acheter une licence de livre?

La première saison a été créée à partir des données de Four Novels. La deuxième saison a été réalisée à partir des volumes 5 à 7. Ensuite, la troisième saison a pris vie avec les données des volumes 8 à 12. Pour l’instant, personne ne peut dire si le Manga reviendra ou non. Jusque-là, vous pouvez vous gaver sur les trois premières saisons incroyables de Date A Live sur Crunchyroll et Funimation.

