El Crimen del Country: comment va la famille de María Marta García Belsunce aujourd’hui

hbo max

HBO Max a créé la série sur le crime de María Marta García Belsunce, dans laquelle il existe de grands soupçons sur sa famille. Comment sont-ils dans la vraie vie ?

© HBOMaxEl Crimen del Country: comment va la famille de María Marta García Belsunce aujourd’hui.

L’histoire récente de l’Argentine compte de multiples affaires policières frappantes, mais peu ont eu le niveau médiatique du meurtre de Maria Marta García Belsunce, survenu le 27 octobre 2002 à son domicile dans la communauté fermée de Carmel, située à Pilar, Buenos Aires. Précédemment, Netflix avait produit un documentaire controversé à l’époque et maintenant le service de streaming hbo max a décidé de recréer le crime dans une série fictive de 8 chapitres.

Le jour susmentionné, la femme de 50 ans a été retrouvée morte par son mari, Carlos Carrascosa, dans la salle de bain de leur maison située dans un quartier privé exclusif de la province de Buenos Aires. Ce qui semblait d’abord être un accident domestique, devient l’un des crimes les plus emblématiques en Argentine. Après le meurtre, son mari, Carlos Carrascosa, et toute sa famille deviennent suspects. Le crime met la justice argentine en échec : procureurs, juges, journalistes et débat de société qui ont tué María Marta. Le mari fait face à une stigmatisation qui le hantera longtemps, mais il est étonnamment soutenu par deux personnes extérieures à la famille, qui sans aucun intérêt apparent, croient en lui et mènent une enquête parallèle.

+ Comment va la famille de María Marta García Belsunce aujourd’hui ?

– CARLOS CARRASCOSA :

Le mari de María Marta et premier accusé du meurtre, a été emprisonné pendant plus de sept ans lorsque la Cour de cassation l’a condamné à la réclusion à perpétuité en 2009. Enfin, en décembre 2016, il a été libéré après avoir été acquitté et deux ans plus tard, il a été libéré. encore le jugement. Dans une conversation avec Infobae, il avait commenté qu’il déjeunait tous les matins avec des amis dans un bar et prévoyait d’écrire son deuxième livre, une suite de « Journal d’un innocent : un amour, une cause, une vie ». Comme il reste à la maison, il dit qu’il ne peut s’empêcher de penser à qui a tué sa femme.

– HORACIO GARCIA BELSUNCE :

Le frère de María Marta est avocat et entretient une certaine passion pour les médias, puisque depuis le crime il a été vu dans de nombreuses interviews, notamment à la télévision. À l’époque, il a déclaré qu’il espérait toujours trouver le coupable, mais a également souligné à plusieurs reprises que le meurtrier est Nicoás Pachelo, en plus de préciser que l’enquête était honteuse et qu’il y avait une persécution des proches. famille. Actuellement, il a été libéré de l’affaire et est libre.

– IRÈNE HURTIG :

La demi-sœur de María Marta était également l’une des personnes accusées d’avoir dissimulé le meurtre et a finalement été condamnée, mais a ensuite été libérée de toutes les réclamations. Elle était gérante d’un AFJP au moment de l’homicide. En 2007, elle entame des études de droit et obtient son diplôme en 2011 en tant que conseillère en matière pénale mais aussi en matière familiale. Plus d’une fois, il a déclaré que ses accusations étaient « de brouiller le terrain ».

– JEAN HURTIG :

Le demi-frère de María Marta a acquis une certaine renommée dans l’affaire judiciaire pour être la personne qui a décidé de lancer l’un des projectiles qui ont tué la femme, populairement connue sous le nom de « pituto ». Au moment de la première de la mini-série Netflix, il a exprimé son mécontentement face à ce qui a été montré : « Ils auraient pu rendre les choses plus claires. » À ce jour, on a appris que John avait décidé de quitter Buenos Aires et de vivre dans les montagnes de Córdoba en tant que conseiller en assurance.

-GUILLERMO BARTOLI :

Le beau-frère de María Marta et le mari d’Irene Hurtig ont été accusés d’avoir dissimulé Carlos Carrascosa dans le meurtre et ont été condamnés à cinq ans de prison. Avant la libération de ceux indiqués, Guillermo est décédé à l’âge de 52 ans le 17 novembre 2014 après avoir combattu un cancer en phase terminale.

