Premier trailer officiel de Space Jam 2 avec LeBron James!

Space Jam: un nouvel héritage est plus proche que jamais! La suite du film emblématique de Michael Jordan devrait voir le jour dans les mois à venir avec la star de LeBron James. Warner Bros réchauffe les moteurs et ce samedi, il a officiellement publié la première bande-annonce du film. Les images spectaculaires ont ravi les fans et il y avait un détail qui se démarquait du reste. Ne manquez pas la vidéo!

La production sortira le 16 juillet sur HBO Max et dans les cinémas en même temps. À cette date, la plate-forme aura déjà atteint l’Amérique latine. Le tournage s’est terminé en septembre et le reste de la distribution le complète: Sonequa Martin-Green, Don Cheadle, Xosha Roquemore, Khris Davis et Martin Klebba.

Space Jam 2: Bande-annonce officielle







La vidéo d’aperçu a montré les caractéristiques de l’intrigue: LeBron et son fils (joué par Ceyair Wright) ils seront piégés dans un monde qui contient toutes les histoires et tous les personnages de Warner Bros. Comme le film de 1996, la production combinera constamment des images en direct, des images de synthèse et des dessins animés.

En outre, les scènes comprenaient certaines des références et des œufs de Pâques que le film aura, comme le Le Joker de Nicholson, M. Freeze de Schwarzenegger, le pingouin de Danny DeVito, Robin de Burt Ward, Meredith Burgess et même Pennywise.

L’attente pour Space Jam 2 est si grande qu’en seulement une heure de publication sur son Twitter officiel, la bande-annonce a plus de deux millions de vues. Les fans ont été ravis de l’avancée et ont souligné la figure de Lola Bunny. La scène où wink est rapidement devenu viral dans les réseaux sociaux et son nom était une tendance.

Le personnage n’a pas été sans controverse récemment car, comme on le voit dans la vidéo, sa tenue est différente de ce qu’il avait dans le film original. A cette occasion, la petite amie de Bugs a une chemise qui couvre tout son torse, contrairement à sa première apparition où elle a été montrée de manière plus sexy.

Entre autres réactions, la performance de LeBron était dans l’œil critique des fans et les comparaisons avec Jordan étaient inévitables. « LeBron sera-t-il à la hauteur du premier film avec le grand Michael Jordan? », est la question que les fans se posent à propos de cette nouvelle version qui est sur le point de sortir.