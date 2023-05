JPMorgan crée son propre ChatGPT : celui qui vous donnera des recommandations d’investissement

Les possibilités de ChatGPT et des grands modèles de langage semblent illimitées, et de nombreuses entreprises explorent ces options dans toutes sortes de scénarios. L’un des plus frappants est financier. Une machine peut-elle être utile dans le monde des investissements ? Pouvez-vous faire en sorte qu’un client gagne plus d’argent avec son argent ? JPMorgan le pense.

IndexGPT. C’est le nom du chatbot développé par ce géant de la finance. C’est ce qu’affirme CNBC, qui indique comment ce nom a été révélé dans la demande d’enregistrement d’une marque déposée portant ce nom que JPMorgan a récemment déposée. Ce chatbot utilisera « un logiciel de cloud computing utilisant l’intelligence artificielle » pour, selon ladite demande, « analyser et sélectionner des valeurs adaptées aux besoins des clients ».

Le premier de beaucoup. La décision stratégique de JPMorgan est quelque peu surprenante pour une entité aussi pertinente, mais les analystes estiment que cela démontre précisément le potentiel d’outils comme ChatGPT sur ce segment.

un lancement en toute sécurité. Josh Gerben, un avocat spécialisé en marques, a expliqué que « des entreprises comme JPMorgan ne demandent pas de marques pour le plaisir ». Cette pétition indique clairement que leur objectif est d’utiliser cette marque pour ce produit : ils disposent d’une fenêtre de trois ans pour lancer IndexGPT après l’approbation de cette marque, ce qui peut prendre environ un an.

l’intention est claire. Bien que dans ces types de demandes, les entreprises essaient de protéger leurs intentions et soient vagues dans la description de ces marques, dans ce cas, JPMorgan a été explicite. Le document indique qu’IndexGPT utilise la même technologie d’intelligence artificielle que ChatGPT, et que la banque prépare l’utilisation de l’intelligence artificielle basée sur des modèles GPT (Generative Pre-trained Transformer).

Les conseillers financiers en danger ? Les conseillers financiers craignent depuis des années l’arrivée d’algorithmes assez bons pour les remplacer en tout ou en partie. Pour le moment, leur travail est encore très important, mais peu à peu, nous avons vu à quel point certaines expériences dans ce domaine étaient prometteuses. Une expérience récente a montré comment les recommandations de ChatGPT ont conduit à la création d’un fonds d’investissement virtuel qui s’est bien mieux comporté que la moyenne des autres grands fonds financiers.

allez pour tout. Le personnel de JPMorgan compte 1 500 scientifiques des données et ingénieurs en apprentissage approfondi qui évaluent « certains cas d’utilisation » pouvant survenir avec la technologie GPT, a déclaré Lori Beer, directrice de la technologie de JPMorgan. Ils sont clairs sur le potentiel de ces outils, a-t-il déclaré, « et nous nous engageons à explorer toutes les façons dont ils peuvent ajouter de la valeur à l’entreprise ».

JPMorgan parie sur l’IA depuis un certain temps. Ce n’est pas la première approche de cette entité à cette technologie : ils ont récemment annoncé un système d’IA pour déchiffrer les messages de la Réserve fédérale. Plus tôt, il a fait quelque chose d’encore plus frappant et a annoncé un système d’intelligence artificielle qui a rendu Don Draper obsolète : il s’est consacré à la création de textes publicitaires pour ses produits.

À 45secondes.fr | JP Morgan renfloue First Republic Bank et met fin à la crise bancaire en désactivant la bombe hypothécaire géante