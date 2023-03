La légende dans laquelle les célébrités meurent par groupes de 3 est remplie : Rebecca Jones, Irma Serrano et Ignacio López Tarso

in

Supplémentaire

La légende qui assure que les célébrités meurent par groupe de trois s’est réalisée au Mexique avec Rebbeca Jones.

© Instagram Irma Serrano (à gauche) – IMDB (au centre et à droite)La mort de Rebecca Jones a confirmé la soi-disant « règle de trois »

La mort récente de l’actrice Rebecca Jones confirmerait une fois de plus la légende (presque une règle) selon laquelle les célébrités meurent par groupes de troisaprès cela, dans ces semaines, ils sont également morts Irma Serrano et l’acteur Ignacio López Tarsoau Mexique.

La superstition est célèbre parmi les groupes de journalistes et de célébrités, qui ont pris sur eux de la répandre chaque fois qu’une légende meurt. Connue sous le nom de « règle de 3 », La superstition affirme que les célébrités meurent par groupes de trois, l’une des plus récentes étant la mort de l’acteur Enrique Rocha.puis le chanteur Vicente Fernándezsuivi de l’actrice Carmen Salinas.

+ Pourquoi les célébrités meurent-elles par groupes de 3 et quand cela s’est-il réalisé ?

La réalité est qu’il n’y a pas d’explication au-delà de la superstition pourquoi les personnes célèbres meurent par groupes de trois et bien que cette légende soit très populaire au Mexique, l’idée que lorsqu’une personne célèbre meurt, deux autres mourront également a été réalisée dans d’autres endroits et en fait Il a son origine aux États-Unis, où il est connu sous le nom de « Celebrity Death Rule of Threes ».

On dit que la « malédiction » Tout a commencé aux États-Unis, en 1959, lorsque les musiciens Buddy Holly, Ritchie Valens et The Big Bopper sont morts dans un accident d’avion. dans ce qu’on appelle « le jour où la musique est morte ».

Parmi les moments où cela s’est réalisé au Mexique, il y a quand Silvia Derbez est décédée en 2002, Marie Félix et Iran Eory; en 2016 ils sont morts polo ortine, Evita Muñoz et Jean-Gabriel. La mort de Rebecca Jones, Irma Serrano et Ignacio López Tarso en 2023 ne ferait que réaffirmer cette croyance populaire.

Dans le monde, parmi les cas les plus célèbres, ils sont décédés Kate Spade, anthony bourdain et Jackson Odell, en 2018; D’autres cas notoires sont la mort de Michael Jackson, farrah fawcett et Ed Mc Mahon en 2009.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?