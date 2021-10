Une légende du rock est entrée dans un bar pour une bière et personne ne l’a reconnu

Le leader des Rolling Stones est entré dans le Thirsty Beaver Saloon à Charlotte, en Caroline du Nord, pour un verre rapide, mais malgré sa grande célébrité et a réussi à passer complètement inaperçu du personnel et des autres clients.

Et il n’a pas tort, car hier soir, Jagger a partagé une photo de lui-même au bar en train de renverser une bière à côté de la légende: « Dehors et environ hier soir à Charlotte. »

Il a ajouté: « Plus de 400 € pour aller au spectacle et se rapprocher le plus possible de Mick. Et s’ils s’étaient seulement retournés, ils auraient été aussi proches que possible. »