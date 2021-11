Ghostbusters: Afterlife Post-Credit Scene met en place Ghostbusters 4, mais cela peut-il vraiment arriver?

Chasseurs de fantômes : l’au-delà a eu du mal au cours de la dernière semaine avant sa sortie dans les cinémas, avec un certain nombre de critiques claquant le film « fan-service » pour la plupart du temps sans autre raison que celle de faire plaisir aux fans de la franchise. Cependant, renversant les prévisions du box-office du week-end d’ouverture, il semble que l’appétit pour un retour à la franchise des années 80 soit exactement ce dont les cinémas post-pandémiques avaient besoin et plutôt que de briser les fantômes, le film a réussi à briser quelques opposants avec plus de 60 millions de dollars pris dans le monde. Cela signifie-t-il que nous verrons plus de la franchise à l’avenir? Continuez à lire avec la connaissance de GROS SPOILERS.

L’histoire de Chasseurs de fantômes : l’au-delà propose un film en deux parties. La première moitié agit comme un mystère qui se dénoue en mettant l’accent sur les petits-enfants de Ghostbuster original Egon Spengler fouillant autour de son ancienne propriété agricole, découvrant divers objets familiers au public de l’histoire de Ghostbusters tels que le compteur PKE, le pack de protons et Ecto1. Il cède ensuite la place à une seconde moitié qui s’appuie fortement sur le scénario du film original de 1984, avec des chiens de terreur créant un Keymaster et un Gatekeeper, Gozer étant libéré de son enfer de feu, et tout culminant avec une revanche entre le démon et les Ghostbusters originaux , qui sont aidés par les petits-enfants d’Egon et l’esprit de leur ancien partenaire lui-même. Dans les scènes post-crédits, on voit Winston Zeddmore ramener Ecto1 dans l’environnement familier de la caserne des pompiers après avoir déclaré qu’il sera toujours un Ghostbuster, et nous nous retrouvons avec une lumière rouge clignotante sur l’unité de confinement suggérant qu’il y a encore plus à faire. venir.

La première pierre d’achoppement pour toute suite potentielle est les recettes au box-office. Alors que les experts avaient initialement prédit que le film rapporterait environ 40 millions de dollars dans le monde le week-end d’ouverture, ce qui l’aurait placé derrière le film très décrié Ghostbusters de 2016, le film a surpris tout le monde en rapportant 60 millions de dollars, et étant donné que nous sommes dans l’environnement post-pandémique actuel. nous le sommes, il est juste de supposer que cela aurait été encore plus élevé dans d’autres circonstances. Comment cela se compare-t-il au cours des prochaines semaines par rapport aux offres du reste des années, nous le verrons avec le temps.

Chasseurs de fantômes : l’au-delà est actuellement assis sur un score de critiques de Rotten Tomatoes de 67%, ce qui, comme le box-office prévu, ne brosse pas le meilleur tableau, mais en comparaison, le film a un score d’audience énorme de 95%, ce qui conduit probablement à l’un des les plus grands appels au réveil des critiques de mémoire récente. Alors que de nombreuses critiques citent le « fan-service excessif » pour leurs notes modestes, le public afflue clairement vers les cinémas pour exactement ce fan service et la nostalgie des années 80 qui est actuellement l’un des plus grands attraits du divertissement.

Les fans qui ont grandi avec le chasseurs de fantômes les films ont attendu plus de 30 ans pour voir ces acteurs revenir et les faire affronter à nouveau leur ennemi juré d’origine – qui soyons juste un peu escamoté dans l’original pour permettre à un certain M. Stay Puft de se déchaîner – dans un ultime l’épreuve de force est exactement ce que ce film avait besoin de livrer. Y a-t-il des trous dans l’intrigue du film ? Oui. Réutilise-t-il l’intrigue du film original ? Oui. Est-ce que tout cela compte vraiment dans le grand schéma des choses ? Pas du tout. Au moment où vous entendez une voix crier les mots « Hey Flat-top », des questions comme comment les Ghostbusters originaux avaient des packs de protons si Egon avait pris tout leur équipement il y a des années et qu’est-ce qui a poussé Ray à les sortir en premier lieu sur la base d’un appel téléphonique, n’a vraiment pas d’importance du tout.

Les films donnent au public quelques heures d’évasion, et certains des plus grands moments de cela ont été vus dans les années 1980. Chasseurs de fantômes : l’au-delà est fait pour les fans et donnera potentiellement aux autres l’impulsion d’aller traquer les films originaux pour voir où tout a commencé. En plus de puiser dans le Choses étranges ambiance d’être principalement, et assez habilement, dirigé par un groupe d’enfants, ce qui en soi rappelle des gens comme Soutenez-moi et Les Goonies, Ghostbusters : l’au-delà offre cela de la manière amusante des dessins animés du samedi matin, avec la logique en second lieu à ces moments que vous attendez de voir et d’en tirer profit. C’est effrayant, c’est drôle – à la manière subtile et sarcastique de l’original et non à travers des blagues lourdes et des slapsticks – et il a une énorme quantité de cœur qui a fait rire et pleurer le public, tout comme le cinéma devrait le faire.

Alors, où cela laisse-t-il la suite potentielle? C’est dur à dire. Le film a fait ce qu’il fallait, en donnant au public l’original – et le seul – Ghostbusters de retour en action pendant une courte période, mais peuvent-ils capturer la même magie maintenant que le retour initial a été couvert ? Les Reitmans ont une bonne compréhension de l’ambiance générale et du style de la franchise, et il y a eu très peu de films dans les souvenirs récents qui ont été aussi proches du style et de l’ambiance d’un film des années 80 que Chasseurs de fantômes : l’au-delà, d’autres étant trop désireux de changer et de moderniser ce qui n’a pas besoin d’être mis à jour.

Si quelqu’un peut raconter une histoire qui gardera ces sentiments nostalgiques intacts, alors une suite pourrait bien être possible, mais avec les acteurs originaux Bill Murray, Dan Aykroyd et Ernie Hudson, tous au-delà de leur meilleur lorsqu’il s’agit de gros tournages bourrés d’action. horaires, la vraie question est de savoir si le temps est écoulé pour une autre sortie. Cela pourrait conduire à une suite traitant principalement du passage du relais des anciens SOS Fantômes aux nouveaux, comme cela a été laissé entendre depuis un certain nombre d’années, bien avant même le film de 2016, mais en fin de compte, c’est quelque chose que seul le temps nous dira. Pour l’instant cependant, Chasseurs de fantômes : l’au-delà a livré un nouveau chapitre de la franchise que personne ne s’attendait vraiment à voir, et même si nous n’obtenons pas de suite, nous l’aurons toujours.





