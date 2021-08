Regardez CM Punk revenir à la lutte après plus de sept ans avec les débuts d’AEW

Plus de sept ans après avoir apparemment quitté définitivement la lutte professionnelle, CM Punk est finalement revenu sur le ring avec ses débuts à AEW vendredi soir. Mieux connu pour sa course à la WWE, qui comprenait un long règne en tant que champion de la WWE, Punk a quitté l’organisation de manière controversée en 2014. Comme sa sortie n’était pas en bons termes, le lutteur populaire a juré à l’époque de « ne jamais » revenir à lutte professionnelle.

Avant la diffusion de vendredi soir AEW Rampage sur TNT, il y avait des rumeurs selon lesquelles Punk ferait son retour sur le ring dans l’émission. Les deux parties avaient évoqué la possibilité dans les semaines précédant la date, bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite par Punk ou AEW. Même ainsi, surtout avec l’émission diffusée en direct depuis la ville natale de Punk, Chicago, les fans présents s’attendaient à ce qu’il apparaisse. Ils ont obtenu leur souhait au tout début de Carnage avec l’entrée de Punk en ouverture du spectacle. La séquence a depuis été téléchargée sur YouTube par AEW où elle a attiré des millions de vues.

Comme on peut le voir dans les images, l’accueil que Punk a reçu des fans à son arrivée est absolument insensé. Pour quelqu’un qui n’a pas mis les pieds dans un ring de catch depuis qu’il s’est séparé de la WWE en 2014, le lutteur est clairement aussi populaire que jamais. Même avant qu’il ne sorte, il semble que tous les fans du bâtiment scandent son nom aussi fort qu’ils le peuvent. Lorsque le thème d’entrée familier de Punk « Cult of Personality » a commencé à retentir dans les haut-parleurs, la foule a éclaté d’une manière qui rappelle quelque chose comme BeatleMania.

Il faut plusieurs minutes à Punk juste pour arriver sur le ring, alors que le lutteur s’imprègne de l’adulation des fans à chaque étape du chemin. Quand il obtient le micro, Punk coupe une promo critiquant indirectement la WWE, notant qu’il « a quitté la lutte professionnelle » lorsqu’il a quitté Ring of Honor — la promotion dans laquelle il a joué avant sa signature à la WWE. Avec ses débuts dans AEW, Punk dit maintenant qu’il est « de retour » dans la lutte professionnelle, insinuant évidemment que le « divertissement sportif » proposé par la WWE n’est pas ce qu’il considère comme de la vraie lutte professionnelle.

Avant la sortie de Punk de la WWE, il était de plus en plus frustré par l’entreprise pour diverses raisons. Dans une interview en podcast sur Colt Cabana’s L’art de la lutte peu de temps après, Punk a suggéré que ses problèmes de santé étaient le plus gros problème, suggérant que la WWE ne lui a jamais permis d’avoir le temps de guérir ses blessures. Il dit également qu’il a été libéré par la WWE le jour de son mariage, une décision qu’il considérait comme une tentative délibérée de se venger de lui pour avoir voulu s’éloigner du catch.

Au cours de son congé sabbatique, Punk s’est essayé à l’UFC, bien qu’il n’ait pas rencontré beaucoup de succès dans ce sport. Malgré cela, il a été félicité pour être entré dans l’octogone et lui avoir donné une chance même avec les chances contre lui. Il a également travaillé comme acteur, ce qui inclut des rôles dans des films d’horreur comme La femme de Jacob et La fille du troisième étage. Ces jours-ci, on peut le voir jouer un lutteur professionnel sur la série Starz Talons.

On dit que l’accord de Punk avec AEW est un lutteur à temps plein, nous allons donc voir beaucoup de lutteurs de l’entreprise aller de l’avant. Comme Punk l’a expliqué dans sa promo de retour, il a également hâte de travailler avec de nouveaux talents avec lesquels il n’a jamais eu la chance de se frotter auparavant, à commencer par Darby Allin. Les deux se battront dans l’émission à la carte AEW tous dehors le 5 septembre. Les images du retour de Punk à la lutte nous viennent de All Elite Wrestling sur YouTube.

Sujets : WWE