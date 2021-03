Warner Bros. confirme les projets Batgirl et Zatanna

Warner Bros. a confirmé que le studio développe les projets des personnages de DC, Fille chauve-souris Oui Zatanna.

Pendant les dernières années, Warner Bros. Oui DC se sont associés pour créer de plus en plus de contenu sur les super-héros, après avoir annoncé qu’ils voulaient faire une série de films sur le Univers étendu DC.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Alicia Silverstone a subi une honte corporelle dans son rôle de Batgirl

Maintenant, la société a révélé plus de détails sur ses projets à venir de DC, parmi lesquels se trouvent Fille chauve-souris Oui Zatanna. Au cours de la récente journée des investisseurs AT&T, qui est le propriétaire de Warner Bros., une carte présentait quelques-uns des nombreux projets pour DC, à la fois des films et des projets télévisés qui arriveront dans les années à venir.

Deux des projets les plus notables ont été Fille chauve-souris Oui ZatannaBien que lors de la présentation, il n’ait pas été précisé s’il s’agissait de films ou de séries, il est clair que nous verrons les super héroïnes dans les futurs projets de la franchise.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Le nouveau film d’action en direct de Zatanna pourrait être en route

L’apparence de Fille chauve-souris est moins surprenant que celui de Zatanna sans aucun doute. Il y a eu récemment des rumeurs selon lesquelles Fille chauve-souris aurait sa propre bande originale en HBO Max. Bien que pour le moment tout ne soit que rumeurs, et nous devrons attendre un peu plus longtemps pour connaître plus de détails sur les projets.