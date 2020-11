Apple MacBook Air (2021): le premier de son nom avec les processeurs Apple Silicon

Et il était temps pour le Mac. Apple vient juste de faire son entrée pour annoncer son premier ordinateur portable doté d’un processeur Apple Silicon et le pionnier n’est autre que le Macbook Air. En termes de design, il n’y a pas trop de changements, puisque la société de Cupertino continue de maintenir son langage de conception. Les changements sont à l’intérieur, car ils garantissent que le MacBook Air (2021) est « plus rapide que 98% des ordinateurs portables Windows sur le marché ».

Le nouveau MacBook Air (2021) est prêt à éditer une vidéo 4K et Apple a même osé s’assurer qu’il est capable d’offrir une bonne expérience de jeu. Apple garantit que son processeur est 3,5 fois plus élevé que les modèles précédents, que son GPU intégré est jusqu’à cinq fois plus rapide que les précédents et que son disque SSD est deux fois plus rapide. Ce qui est frappant, c’est qu’Apple a complètement abandonné le ventilateur.

Quant à la batterie, comme d’habitude chez Apple on ne connaît ni son ampérage ni sa capacité. Cependant, Apple a déclaré qu’il était capable d’offrir jusqu’à 18 heures de consommation vidéo, ou ce qui est pareil, six heures de plus que le modèle précédent. Un saut intéressant qui, selon Apple, est possible grâce au nouveau processeur Apple M1. C’est, selon Apple, le MacBook Air avec le plus de batterie de tous les temps.

Sans aucun doute, le nouveau processeur Apple M1 est le principal protagoniste de l’appareil, mais il n’est pas le seul. A côté de lui on trouve jusqu’à 16 Go de RAM, jusqu’à 2 teras SSD de stockage interne et la connectivité WiFi 6. Il intègre également le moteur neuronal qui, selon Apple, est capable d’effectuer des tâches d’apprentissage automatique neuf fois plus rapidement. Le système d’exploitation n’est autre que macOS Big Sur qui, grâce à la technologie Apple, peut exécuter des applications iPhone et iPad. Tout cela, dit la firme de Cupertino, sans faire de bruit.

Nous allons donc parler de la section multimédia. Apple reste ferme dans la taille de son écran, intégrant dans son nouveau MacBook Air (2021) un Panneau de 13,3 pouces qui aspire à se démarquer par sa représentation des couleurs. Le clavier, bien sûr, est le Magic Keyboard que nous connaissons déjà d’autres appareils de la marque. Bien sûr, le Touch ID fait une apparition pour pouvoir déverrouiller l’ordinateur avec notre empreinte digitale. En ce qui concerne les ports, nous avons Thunderbolt et USB 4.

La présentation est en cours pour le moment et, pour l’instant, Apple a réservé le prix et la disponibilité de son nouveau MacBook Air (2021). Nous attendons toujours la conférence Apple et mettrons à jour avec le reste des données qu’Apple a laissées dans le pipeline dès que nous aurons plus d’informations.

Développement…