Macron et Merkel demandent de renforcer la frontière de l’UE, de resserrer l’asile et de revoir Schengen pour faire face au terrorisme

BRUXELLES, 10 nov. () –

Plusieurs dirigeants de l’Union européenne, dont le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel, ont appelé mardi à la nécessité d’une réponse de l’UE « rapide et coordonnée » à la menace terroriste, dans environ les efforts qu’ils ont préconisés devraient se concentrer sur le renforcement des frontières extérieures, le resserrement des conditions d’asile et la révision des règles de l’espace sans frontières Schengen.

« Un échec dans la sécurité d’un Etat membre est un échec dans toute l’Union européenne », a averti Macron avant de considérer « urgent » que le bloc renforce sa stratégie antiterroriste, étant plus actif lorsqu’il s’agit de lutter contre la propagande et les discours de la haine sur les réseaux sociaux mais aussi de revoir les règles de Schengen et la gestion de l’immigration.

Le président français s’est exprimé ainsi après avoir reçu à Paris le chancelier autrichien, Sebastian Kurz, et tous deux participé à une visioconférence avec Merkel, le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, et les présidents du Conseil européen, Charles Michel, et de la Commission européenne, Urusula von der Leyen.

Ce sommet de format réduit a été programmé après les récentes attaques dans plusieurs villes gauloises et à Vienne, dans le but d’explorer la réponse européenne et de faire avancer la déclaration sur le terrorisme que les 27 discuteront d’abord au niveau ministériel ce vendredi et la semaine prochaine. , lors d’une réunion télématique des chefs d’État et de gouvernement initialement prévue pour discuter de la gestion du coronavirus.

Lors de la conférence de presse après la visioconférence de mardi, Merkel a également considéré que l’idée de revoir Schengen est une initiative « qui va dans la bonne direction », bien qu’elle ait souligné que les efforts devraient se concentrer d’abord sur les frontières extérieures.

La chancelière a également voulu préciser que la réaction des capitales ne répond pas à une « bataille contre l’islam », mais à la nécessité de protéger un modèle de société démocratique, et a repris l’idée ancienne de créer un institut pour la formation de aimants en Europe, un projet qui a été soulevé dans le passé et que Michel a récupéré cette semaine.

Macron a également assuré que les mesures qu’ils veulent promouvoir pour renforcer la lutte contre le terrorisme dans l’UE n’ont pas l’intention de « confondre » le problème du terrorisme avec la migration clandestine, mais a demandé à « observer lucidement » les liens possibles et a dénoncé la « déviation » en les conditions d’octroi de l’asile aux demandeurs d’asile dans l’UE car, dit-il, « des milliers » de permis sont accordés à des demandeurs d’asile qui ne viennent pas de pays en conflit et cela est mis à profit par les « mafias ».

« Ce n’est pas un conflit entre les chrétiens et l’islam, ni des Européens contre les migrants. C’est une lutte de civilisation contre la barbarie », a poursuivi le Premier ministre néerlandais dans la même veine, qui a averti que les lieux de culte ne peuvent pas devenir haut-parleurs « là où la haine se propage » et a demandé d’agir contre ceux qui ont l’intention d’influencer de l’étranger avec des investissements opaques dans l’UE.

Macron, pour sa part, a assuré qu’il croyait fermement au droit des Européens à la libre circulation mais a assuré que « cette liberté n’est durable que si nous protégeons nos frontières communes » et a lié à nouveau le renforcement de la sécurité dans l’UE. à la réforme de la politique d’asile.

De son côté, Von der Leyen a rappelé que ses services préparent un bilan Schengen qu’il prévoit de présenter en mai de l’année prochaine, même si en décembre, Bruxelles présentera plusieurs initiatives allant d’un plan visant à améliorer l’intégration et l’inclusion des réfugiés. même un agenda européen contre le terrorisme.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂