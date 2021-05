Frankie et Marta de School of Rock sortent ensemble dans la vraie vie

lego Aventures avec Mario Starter Set - 71360 -

Découvrez comment LEGO® Mario™ réagit dans la vraie vie lorsque vous jouez avec cet ensemble de départ LEGO® Super Mario™! Construisez votre propre niveau et aidez Mario à collecter des pièces. Faites tourner la plate-forme... mais ne tombez pas! Volez sur le cloud. Gagnez des pièces supplémentaires et une superstar avec le bloc?. Sautez sur le Goomba et piétinez le dos de Bowser Jr. pour gagner des pièces. Affrontez vos amis, puis reconstruisez complètement votre niveau pour de nouveaux défis!Les fans peuvent découvrir l'univers amusant de LEGO® Super Mario™ avec cet ensemble de départ Aventures avec Mario (71360) comprenant 7 briques d'action pour différentes interactions avec la figurine LEGO® Mario™ - LEGO® Mario™ dispose d'un capteur de couleur, ainsi que d'écrans LCD dans les yeux, la bouche et l'estomac pour plus de 100 réponses différentes au mouvement. Le haut-parleur intégré lit des sons et de la musique reconnaissables du jeu - Dans cet ensemble de jeu super amusant,