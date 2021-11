La bande-annonce de Puppet Killer est un cauchemar sur Sesame Street

C’est comme tous ces cauchemars d’Elmo que tu as fait. Oh, vous n’en avez pas eu ? Eh bien, vous le ferez maintenant ! IndustryWorks Studios vient de publier sa dernière bande-annonce pour Tueur de marionnettes, et ce n’est pas ce à quoi vous vous attendiez. Le buzz autour des toiles si ça va nous épater ! Jetez un coup d’œil !

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Dix ans après la disparition de sa belle-mère, Jamie et ses amis se rendent dans sa cabane familiale dans les bois pour célébrer les vacances de Noël. Ils se rendent vite compte que les démons du passé de Jamie attendent son retour alors qu’ils sont forcés de se battre contre un tueur psychotique obsédé par les icônes des films d’horreur. »

Leur première bande-annonce nous donne un peu plus d’histoire sur notre marionnette, Simon. Les apparences peuvent être tellement trompeuses ! Ne détestez-vous pas juste quand les victimes sur le point d’être traitent le monstre si cavalièrement ? Erreur de débutant!

IndustryWorks Studios a donné quelques projections en avant-première, et si vous consultez vos sites d’horreur préférés, ils s’exclament tous, c’est leur genre de film ! Les cinéastes pensaient aux super fans lorsqu’ils ont créé cela. Ces gens d’horreur ne donnent pas leurs 5 haches sur 5 (ou quel que soit leur système d’évaluation) à la légère. Les éloges ont été écrasants !

Maintenant, nous connaissons tous bien ces poupées et marionnettes assoiffées de sang. Nous avons notre Chucky, cette poupée Good Guy grossière et de 2 pieds rien qui coupe et claque dans sa petite salopette. Nous avons ces marionnettes effrayantes de Le marionnettiste.Nous avons toutes ces poupées en porcelaine soi-disant douces comme Annabelle et Brahm de Le garçon. Ces choses sont effrayantes sans être possédées. Ces gens qui rassemblent leurs petites armées de cauchemars en porcelaine et les exposent doivent savoir qu’ils nous font peur, n’est-ce pas ?

Qu’est-ce qui fait que Simon R-rated dans Tueur de marionnettes si troublante est cette voix ! Cette voix douce et sirupeuse associée à la livraison joyeuse alors qu’il se réjouit de vous emmener dans ses films d’horreur emblématiques préférés place ce film dans une voie différente. Le film met en vedette Aleks Paunovic (Cela signifie la guerre, Guerre pour la planète des singes, Engourdi), Lee Majdoub (Sonic l’hérisson, Sonic le hérisson 2, L’agence de détective holistique de Dirk Gently) Lisa Durupt (Preggoland, Allons-nous danser, Amour, Garanti), Richard Harmon (Les 100, je te vois toujours, L’âge d’Adaline), Gigi Saul Guerrero (Aventures de super-héros Marvel, L’enfer du bingo, Dans le noir), Geoff Gustafson (Machine à remonter le temps du bain à remous, Postal, 2012), Beverley Elliott (La sororité du pantalon de voyage s, non pardonné, Lever un verre à l’amour) et Johannah Newmarch (Quand le coeur t’appelle, Surnaturel, Une histoire de Cendrillon : Souhait de Noël).

La réalisatrice Lisa Ovies a donné vie à la vision de l’écrivain Kevin Mosley. Mosley est connu pour son scénario de Suspension, son thriller d’horreur impliquant une lycéenne et ses camarades intimidateurs terrorisés par un tueur psychotique évadé qui est plus qu’il n’y paraît. Tueur de marionnettes sera disponible en VOD en novembre.