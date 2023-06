La quatrième saison d’EMILY IN PARIS subit un retard : ne pourrait-elle pas sortir ?

L'Oréal Paris L'Oréal Accord Parfait Corrector All In One 6D/W Miel Doré 6,8ml

L' Accord Parfait Corrector All In One de L'Oréal est un correcteur anti-cernes. Sa texture fine permet de camoufler les imperfections et les cernes sans effet de matière. Elle est modulable afin d'obtenir la couvrance souhaitée. L'applicateur avec son embout souple et doux permet de prélever et déposer la bonne dose de matière avec précision. La couleur des cernes disparaît pour laisser place à un teint unifié et à un regard lumineux.